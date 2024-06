Fonte foto: Foto: Unsplash

Gli smartphone OLED sono destinati a diventare sempre più presenti, sostituendo del tutto quelli gli schermi LCD. La notizia era nell’aria ormai da diversi anni e per molti anche inevitabile, ma a confermare ciò è stata l’ultima ricerca di mercato, Smartphone Display Market Tracker, pubblicata dalla società Omdia.

Come pubblicato sul report di Omdia, la tecnologia AMOLED applicata agli smartphone è sempre in costante crescita e già nel primo trimestre del 2024 questo tipo di display ha ottenuto aumento di 182 milioni di unità, ovvero il 39% in più rispetto all’anno scorso. Dall’altro lato, gli smartphone con display LCD hanno subito un calo nelle vendite del 10%, pari a 172 milioni di device in meno. I dati raccolti da Omdia hanno mostrato che questa è la prima volta che ciò accade.

Nel 2023, le spedizioni annuali di display per smartphone hanno raggiunto 1,45 miliardi di unità, segnando un aumento costante del 5% su base annua rispetto al 2022. Si prevede che questo trend di crescita continui nel 2024, con le proiezioni di spedizioni di display per smartphone nel primo semestre del 2024 pari a 715 milioni di unità, in crescita del 9% su base annua, rispetto a 657 milioni di unità nella prima metà del 2023.

Smartphone OLED: entro il 2024 raggiungeranno il 54% del mercato



Omdia ha constatato che il sorpasso degli smartphone OLED, rispetto ai dispositivi con schermo LCD sarà sempre più marcato. Inoltre, questa tendenza dovrebbe continuare ancora per il resto dell’anno. Le previsioni a breve termine di Omdia indicano che gli AMOLED rappresenteranno il 53% delle spedizioni di display per smartphone nel secondo trimestre del 2024. Entro il terzo trimestre dell’anno raggiungeranno poi il 56%, dato che potrebbe segnare l’effettiva supremazia degli schermi OLED sugli LCD.

Una spiegazione a questo trend in continua crescita arriva da Hiroshi Hayase, research manager del settore display di Omdia. Secondo Hayase ciò deriva dall’offerta dei produttori cinesi di display, i quali stanno ampliando la fornitura di display AMOLED di alta qualità a prezzi più bassi ai marchi cinesi di smartphone. Ciò porterà ad una graduale, ma inesorabile sostituzione dei display LCD con i display OLED sugli smartphone di fascia media.

In ultimo, non bisogna dimenticare che il lancio di iPhone 16, previsto per il prossimo autunno, potrebbe portare ad un significativo aumento delle spedizioni di display AMOLED nel quarto trimestre del 2024. Se quest’anno segnerà il definitivo sorpasso degli smartphone OLED su quelli LCD, il prossimo futuro potrebbe portare ad un definitivo abbandono dell’ormai vecchia tecnologia. Adesso bisogna soltanto capire quando ciò avverrà.