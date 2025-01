Brutte notizie per i fan di MacBook Air

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando alle informazioni condivise da The Elec, Apple avrebbe in mente delle novità per la prossima generazione MacBook Air. I notebook ultra-sottili e ultra-leggeri del colosso di Cupertino, infatti, dovrebbero arrivare sul mercato con un upgrade per il display, una decisione che, tuttavia, potrebbe deludere alcuni utenti perché non si tratterà dei tanto attesi schermi OLED.

Cosa sappiamo dei prossimi MacBook Air

Stando ai rumor apparsi sul web, pare che Apple sia già al lavoro sui prossimi MacBook Air che utilizzeranno un display Oxide TFT LCD, una tecnologia che l’azienda di Cupertino ha utilizzato in precedenza su MacBook Pro da 14,2 e 16,2 pollici (nella versione del 2022) ma che non è mai arrivata sui prodotti della serie Air.

Questo particolare tipo di display, garantisce una più rapida mobilità degli elettroni rispetto al classico TFT con una serie di significativi miglioramenti come, ad esempio, una maggiore precisione nella resa cromatica, un aumento del contrasto e una luminosità più uniforme su tutto il pannello.

Da non sottovalutare, inoltre, anche una netta riduzione dei consumi energetici che dovrebbe garantire ai futuri MacBook Air anche un miglioramento dell’autonomia.

Ancora non ci sono conferme al riguardo ma della produzione di questi nuovi componenti dovrebbe occuparsene LG Display che già in passato è stata tra i principali fornitori di display LCD destinati ai precedenti MacBook.

Questo per il momento è tutto ciò che sappiamo sui prossimi notebook della serie Air ma, probabilmente, già nei prossimi mesi saranno disponibili maggiori indiscrezioni al riguardo, con la possibilità di saperne di più anche sul resto della scheda tecnica in dotazione.

Quando arrivano i nuovi MacBook Air

Stando a quanto condiviso da The Elec, il futuro MacBook Air dovrebbe arrivare sul mercato nel 2027 e, con buone possibilità, andrà a prendere il posto di un’altra versione del notebook di Apple attesa per quell’anno, quella con schermo OLED.

I rumor sull’arrivo di questa tipologia di display anche sulla serie Air, circolano in rete già da diverso tempo ma, complici anche numeri di vendita sotto le aspettative per l’iPad Pro con schermo OLED, il colosso di Cupertino avrebbe optato per un passo indietro, scegliendo un display meno performante ma sicuramente molto più economico.

A questo punto, è più che probabile che l’arrivo di un MacBook Air con display OLED sia rimandato a data da destinarsi e con buone possibilità bisognerà aspettare almeno fino al 2029 ma, anche qui tutto è ancora top-secret e non resta che attendere maggiori informazioni da parte della celebre mela.