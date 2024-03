Garmin Forerunner 55, con l'offerta Amazon è una vera occasione

Fonte foto: Garmin

Tra gli smartwatch più interessanti sul mercato troviamo il Garmin Forerunner 55, un prodotto con tante funzionalità per lo sport e per il monitoraggio dei parametri vitali, intuitivo e molto semplice da utilizzare. La soluzione ideale, insomma, per avere a portata di mano tutte le metriche di cui sopra, ma senza le "complicazioni" di un sistema troppo specifico.

Con l’offerta su Amazon, il prezzo è davvero interessante e per poco più di 150 euro si può portare a casa uno smartwatch completo e molto affidabile.

Garmin Forerunner 55 – Display circolare da 1,04 pollici – Garmin Coach

Garmin Forerunner 55: scheda tecnica

Garmin Forerunner 55 ha un display circolare da 1,04 pollici con risoluzione 208×208 pixel. Importante sottolineare che lo schermo non è touch e per spostarsi tra le varie opzioni dello smartwatch bisogna utilizzare i tasti fisici.

Le funzioni per il monitoraggio della salute e del benessere consentono di rilevare la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), l’idratazione e la Body Battery (l’energia dell’utente nelle 24 ore). C’è anche il controllo della qualità del sonno, dei livelli di stress e della salute della donna (per monitorare il ciclo mestruale, la gravidanza e la transizione in menopausa).

Molte le opzioni dedicate agli sportivi, con attività indoor e outdoor: palestra, ciclismo, nuoto in piscina (il device è impermeabile fino a 5 ATM), yoga, pilates e molto altro.

Trattandosi di uno smartwatch orientato principalmente verso la corsa gli utenti possono accedere anche a una serie di impostazioni specifiche, inclusi diversi percorsi di allenamento personalizzati.

Anche su questo modello ci sono le Modalità di allenamento adattive di Garmin Coach con un "coach virtuale" che segue passo passo i progressi dell’utente durante l’attività sportiva, con suggerimenti per migliorare le performance.

Inoltre con l’app Garmin Connect è possibile accedere a nuove modalità di allenamento completamente personalizzabili da inviare direttamente allo smartwatch.

Non mancano nemmeno le funzioni più classiche, come la gestione delle notifiche dello smartphone e dei contenuti in riproduzione, il meteo e Trova il mio smartphone.

Le opzioni di connettività comprendono il Bluetooth, l’ANT+ utile per sincronizzare lo smartwatch con diversi sensori esterni per rilevare i parametri vitali e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

L’autonomia stimata è di circa 14 giorni in modalità smartwatch, mentre attivando il rilevamento della posizione si arriva intorno alle 20 ore.

Garmin Forerunner 55: l’offerta su Amazon

Il Garmin Forerunner 55 è uno smartwatch con tutto il necessario per mantenersi in forma e monitorare in tempo reale i propri parametri vitali. Garmin lo definisce "l’orologio ideale per le tue prime corse", mettendo in luce il fatto che è dedicato anche ai non professionisti.

Parliamo di un prodotto ricco di funzionalità ma che resta comunque essenziale e semplice da usare, una caratteristica che lo rende molto versatile e adatto anche all’utente che non conosce ancora le sofisticate tecnologie del brand americano.

Il prezzo di listino è di 199,99 euro, ma con le offerte su Amazon si può portare a casa questo smartwatch a 159,99 euro (-20%, -40 euro) uno sconto che potrebbe convincere gli indecisi a orientarsi verso un buon device a marchio Garmin.

