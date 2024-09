Sony INZONE M10S: caratteristiche e prezzo del nuovo monitor da gaming

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Sony svela il nuovo monitor da gaming INZOEN M10S: è pensato per il gaming competitivo e ha un refresh rate di 480 Hz

Fonte foto: Sony

Sony ha rinnovato la sua gamma di monitor da gaming INZONE con il lancio del nuovo INZONE M10S. Si tratta di un monitor con pannello OLED, realizzato in collaborazione con Fnatic, uno dei principali team eSports al mondo.

La gamma INZONE registra anche un ulteriore aggiornamento, con il debutto del nuovo M9 II, seconda generazione del monitor IPS 4K da 27 pollici che può spingersi fino a 160 Hz di refresh rate e che viene considerato da Sony come il monitor ideale da abbinare alla PS5.

Le novità della gamma INZONE saranno disponibili nel corso delle prossime settimane sul mercato italiano.

Sony INZONE M10S: caratteristiche tecniche

Il nuovo INZONE M10S è un monitor OLED con diagonale di 27 pollici e risoluzione QHD, dotato di porte DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1. A rendere esclusivo il nuovo prodotto di Sony è il refresh rate: il monitor è in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento massima di 480 Hz, con compatibilità con NVIDIA G-SYNC per gestire al meglio il frame rate durante le sessioni di gaming.

Il monitor ha un tempo di risposta di appena 0,03 ms. Il pannello è certificato DisplayHDR True Black 400 e ha una gamma cromatica che copre il 98,5% dello spazio colore DCI-P3 e gradazioni a 10 bit uniformi. La luminosità di picco è di 1.300 nit. Per adattarsi al meglio alle esigenze dei videogiocatori, il monitor propone anche una modalità da 24,5 pollici, con risoluzione di 1332p e refresh rate massimo di 480 Hz.

Tale modalità (attivabile anche con una risoluzione inferiore come il 1080p) è ideale per il gaming competitivo, in quanto riduce la schermata di gioco permettendo all’utente di avere sempre tutto sotto controllo. INZONE M10S ha anche due modalità dedicate al gaming che permettono di massimizzare la nitidezza delle immagini.

Con la modalità FPS Pro, ad esempio, è possibile simulare le immagini riprodotte dai pannelli TN, solitamente preferiti nel gaming professionistico. C’è anche un sistema di dissipazione realizzato in modo specifico per questo modello.

La collaborazione con Fnatic ha portato allo sviluppo di una base del monitor con dimensioni ridotte (diametro di 159 mm e spessore di 4 mm), realizzata con l’obiettivo di garantire il minore ingombro possibile, lasciando più spazio a tastiera e mouse pad. Il supporto è regolabile in altezza, inclinazione e orientamento.

Sony INZONE M10S: prezzo e disponibilità

Il nuovo monitor Sony INZONE M10S sarà disponibile a partire dal prossimo mese di ottobre. Il prezzo di lancio è fissato in 1.399 euro. Arriverà nel corso del mese di ottobre anche il nuovo M9 II. In questo caso, il prezzo di lancio è fissato in 999 euro.