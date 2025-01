MSI svela al CES 2025 il nuovo monitor MPG 272URX QD-OLED: è un 4K da 240 Hz

Tra le novità MSI per il CES 2025 c'è spazio anche per il nuovo monitor MPG 272URX QD-OLED, con tecnologia Tandem OLED, risoluzione 4K e refresh rate di 240 Hz, con compatibilità G-Sync.

Fonte foto: MSI

In occasione del CES 2025 MSI ha annunciato il lancio del nuovo monitor MPG 272URX QD-OLED. Si tratta di un’interessante novità per la gamma di monitor MSI che è già stata premiata con il CES 2025 Innovation Award.

Dotato di risoluzione 4K e di refresh rate elevato, questo monitor si caratterizza per un pannello OLED di alta qualità (e con efficienza superiore alla media), ingegnerizzato sia per il gaming che per la fruizione di contenuti multimediali.

Il nuovo modello si affianca al recente MSI MPG 322URX, annunciato lo scorso mese di dicembre e a diverse altre novità svelate, in queste ore, al CES 2025 e che vanno a completare la gamma di monitor di MSI.

MSI MPG 272URX QD-OLED: caratteristiche

Il nuovo MSI MPG 272URX QD-OLED è un monitor da 27 pollici dotato di risoluzione 4K e di un refresh rate massimo di 240 Hz. Il pannello è di tipo QD-OLED e, dunque, combina la tecnologia Quantum Dot a un pannello OLED.

In particolare, MSI ha optato per un pannello Tandem OLED a 5 strati con tecnologia EL Gen 3, in grado di migliorare l’efficienza del 30%, che viene combinato con i Long Lifetime Blue EL, un particolare tipo di OLED blu in grado di garantire una maggiore durata.

Il monitor di MSI è compatibile con G-Sync e, quindi, potrà essere utilizzato in abbinamento a computer dotati di una scheda video NVIDIA per garantire un frame rate elevato durante le sessioni di gaming. Il tempo di risposta GtG è pari a 0,03 ms. Il monitor è certificato VESA per ClearMR 13000 e DisplayHDR True Black 400.

Il nuovo modello è anche il primo della sua categoria a poter sfruttare la connettività DisplayPort 2.1a (UHBR20) con una larghezza di banda fino a ben 80 Gbps. Sono include anche le funzioni AI di MSI per la regolazione automatica delle impostazioni.

Per il momento, MSI non ha fornito dettagli su prezzo e data di lancio del nuovo MSI MPG 272URX QD-OLED. Il modello, in ogni caso, è atteso sul mercato per i prossimi mesi e dovrebbe andare ad arricchire anche la gamma dell’azienda per il mercato europeo. Sarà necessario attendere le prossime settimane per avere maggiori dettagli in merito.

Le altre novità per i monitor MSI

Il CES 2025 segna il debutto anche di altre novità per la gamma di monitor MSI. Tra i nuovi prodotti annunciati, infatti, troviamo MPG 272QR QD-OLED X50 Gaming Monitor. Si tratta del primo monitor QD-OLED 1440p in grado di spingersi fino a 500 Hz di refresh rate massimo (con compatibilità G-Sync).

Ci sono poi i monitor MPG 274URDFW E16M, con pannello Rapid IPS, risoluzione 4K fino a 160 Hz (oppure Full HD fino a 320 Hz) e retroilluminazione Mini LED. Spazio anche per MPG 242R X60N, ideale per il gaming competitivo con il suo pannello Full HD (Rapid TN) in grado di spingersi fino a 600 Hz.

Debuttano anche i modelli MPG 272QRF X36 Gaming Monitor, un 27 pollici Rapid IPS WQHD dotato di tecnologia G-Sync Pulsar di NVIDIA e in grado di raggiungere i 360 Hz, e il Modern MD272UPSW, un 27 pollici 4K dotato di Google TV.