Sony annuncia una nuova soundbar economica: HT-S400

È possibile migliorare la resa audio della propria TV spendendo poco? Secondo numerose aziende sì e, da oggi, anche Sony ha una proposta dal prezzo estremamente invitante, per la scheda tecnica: è la nuova soundbar HT-S400. Una soluzione conveniente, che si affianca agli altri modelli della fascia come la HT-S40R e la HT-G700, ma ad un prezzo persino inferiore.

La soundbar Sony HT-S400 è un sistema audio 2.1 e, grazie alle dimensioni contenute di 900x64x88 mm e all’assenza di fili, si presta a essere montata a muro o posta ai piedi della Smart TV su qualsiasi ripiano e in qualsiasi stanza. Il prodotto si inserisce nella gamma di dispositivi Sony con supporto diretto ai nuovi TV Bravia lanciati a partire dal 2021: abbinando queste TV a queste soundbar, quindi, è possibile ottenere un sistema di home theater di ottima qualità che, allo stesso tempo, ha un prezzo non eccessivo ed è molto semplice da usare.

Sony HT-S400: caratteristiche tecniche

La Sony HT-S400 è dotata di un piccolissimo schermo OLED, che riporta le informazioni base sul funzionamento della soundbar come il dispositivo sorgente (è possibile collegare la TV, ma anche lo smartphone o qualunque altro device), il volume di riproduzione e i setting impostati dall’utente.

L’impianto è costituito dalla barra vera e propria, al cui interno troviamo degli speaker X-Balanced rettangolari per aumentare la chiarezza del suono e ridurre le vibrazioni, e da un subwoofer esterno, anch’esso wireless e posizionabile liberamente, di dimensioni contenute: 192x387x400 mm. Il subwoofer è dotato di un woofer da 160 mm.

La potenza (di picco) totale in uscita di questo impianto è pari a 330 Watt, un valore pù che sufficiente anche per coprire un salotto di discrete dimensioni. Grazie alla tecnologia proprietaria S-Force PRO Front Surround, poi, è possibile avere un buon effetto tridimensionale con soli tre canali audio e, soprattutto, aumentare la chiarezza dei dialoghi anche nelle scene più concitate dei film.

Come già accennato, infine, questa soundbar è progettata per dare il meglio insieme ad una TV Sony Bravia: i due dispositivi si integrano alla perfezione ed è possibile agire sulle impostazioni della soundbar dall’interfaccia (e con il telecomando) della TV.

Sony HT-S400: prezzo e disponibilità

La soundbar Sony HT-S400 è già elencata nel sito italiano di Sony, ma sarà disponibile in Italia solo a partire dal mese di aprile, al prezzo consigliato di 270 euro. Un costo in linea con la qualità del prodotto e, soprattutto, con il nome e l’affidabilità del produttore. Sul mercato si trovano moltissimi prodotti più economici, a parità di potenza audio, ma dalla qualità non paragonabile.