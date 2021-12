La nuova soundbar top di gamma di LG: 810W e 9.1.5

LG rinfresca la sua gamma di soundbar premium, con un nuovo modello top di gamma 2022: la nuova LG S95QR. Si tratta di un prodotto destinato agli entusiasti dell’home theater, che richiedono il massimo dal proprio impianto audio per non perdere nemmeno una sfumatura dei dialoghi, delle colonne sonore, dei rumori di scena o dei videogiochi.

Ma si tratta anche di un dispositivo molto complesso ed evoluto, con una nuova configurazione 9.1.5, dalla potenza complessiva elevatissima: ben 810W. A ciò si aggiunge una sofisticata elettronica, necessaria a far rendere al meglio i 15 speaker integrati in questo impianto con tutti i tipi di sorgente sonora: non solo film e serie TV, ma anche musica e parlato. Come sempre, poi, anche questa soundbar LG si interfaccia a perfezione con le Smart TV LG, grazie alla tecnologia AI Sound Pro che, insieme all’AI Room Calibration, permette di ottenere il suono migliore in qualunque tipo di stanza siano posizionate TV e soundbar.

Soundbar LG S95QR: caratteristiche tecniche

Come già accennato, la LG S95QR è una soundbar 9.1.5. In pratica ciò vuol dire che ci sono un subwoofer separato, dedicato ai bassi, due altoparlanti fisici wireless da posizionare dietro l’ascoltatore e la soundbar vera e propria da posizionare sotto la TV.

Il “.5" fa riferimento i 5 altoparlanti “up-firing“, cioè quelli che proiettano il suono verso l’alto per migliorare l’effetto 3D: due sono inseriti nei satelliti posteriori, i restanti tre nella soundbar. Sempre nella soundbar c’è un altoparlante dedicato ai soli dialoghi.

La soundbar LG S95QR è pensata anche per i gamer, grazie al supporto del VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode), le due tecnologie usate dalle console di ultima generazione per aumentare al massimo la fluidità dei giochi nel passaggio dei dati dalla console alla TV.

Non mancano, ovviamente, le certificazioni Dolby Atmos, DTS:X e IMAX Enhanced, mentre dal punto di vista smart c’è la compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa.

Soundbar LG S95QR: prezzo e disponibilità

Al momento LG ha solo annunciato la nuova soundbar S95QR, che verrà lanciata sul mercato in occasione del CES 2022, che si terrà a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio 2022, al quale LG parteciperà con uno stand misto un po’ fisico e un po’ virtuale.

Non è ancora noto il prezzo di listino di questa nuova soundbar, ma è certo che sarà ben superiore ai 1.000 euro visto che l’attuale modello top di gamma 2021 LG SP11RA da 7.1.4 canali per 770 Watt di potenza totale è stata lanciata ad un prezzo di 1.499 euro e, ancora oggi, non si trova a meno di mille euro.