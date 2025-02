Philips annuncia le nuove soundbar B8500, B8200 e B6100

Fonte foto: Philips

Dopo il lancio della nuova gamma di TV OLED, costituita da quattro serie destinate a vari segmenti del mercato, Philips annuncia anche un importante aggiornamento per la sua offerta di soundbar con il debutto di tre nuovi modelli. Debuttano, infatti, le nuove B8500, B8200 e B6100.

Si tratta di tre interessanti novità per il settore dell’intrattenimento domestico che, però, si faranno attendere qualche mese. Come vedremo di seguito, infatti, il lancio commerciale dei nuovi prodotti Philips non è imminente e bisognerà pazientare prima di poter acquistare i nuovi modelli.

Nuove soundbar Philips: caratteristiche

Le nuove Philips B8500, B8200 e B6100 rappresentano un importante aggiornamento per l’offerta del brand nel segmento delle soundbar, andando a posizionarsi in diversi segmenti del mercato, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze degli utenti.

Tutti e tre i modelli sono dotati di supporto Dolby Atmos, DTS:X e DTS Virtual X e possono essere gestiti tramite il telecomando oppure tramite l’app Philips Entertainment App. Le B8500 e B8200 hanno una finitura in cromo satinato mentre la B6100 ha una finitura gunmetal (che richiama i TV di fascia media di Philips).

Il modello di fascia più alta è la B8500 (in foto) che ha una configurazione 5.1 con driver laterali per i canali surround e con una potenza erogata di 300 W, da sommare ai 150 W del subwoofer esterno. C’è anche una porta HDMI 2.1 con funzione eARC ed è presente il supporto al Bluetooth 5.4 LE Audio. La soundbar ha dimensioni pari a 900 x 65 x 105 mm.

Per le B8200 e B6100, che si posizionano al di sotto del modello precedente, c’è una configurazione 2.1 con supporto Bluetooth (5.3 e 5.4 LE Audio rispettivamente). C’è anche un ingresso HDMI con supporto eARC. A differenza della B8500, queste due soundbar non hanno il pass-through 4K/120 Hz.

La B8200 è larga 81 centimetri e alta appena 3,7 centimetri. Il modello in questione è dotato di due tweeter e due full range ellittici, per una potenza del sistema di 160 W, e il subwoofer abbinato ha due altoparlanti con una potenza di 120 W.

In una fascia più bassa, invece, va a posizionarsi la B6100, larga 60 centimetri e alta 6,5 centimetri. L’azienda considera questo modello come una soluzione ideale per i TV da 48-55 pollici. In questo caso, la soundbar ha una potenza complessiva di 200 W, con 120 W che vengono erogati dal subwoofer.

Nuove soundbar Philips: prezzi e disponibilità

La nuova Philips B8500 arriverà sul mercato a partire dal prossimo mese di settembre 2025, con un prezzo di lancio di 350 euro. Per quanto riguarda le B8200 e B6100, invece, il prezzo non è ancora stato comunicato mentre il periodo di lancio è fissato, rispettivamente, per i mesi di agosto e maggio.