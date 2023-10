Samsung, questa soundbar costa pochissimo: offerta imperdibile

Fonte foto: Samsung

Ultimissime ore per approfittare della Festa delle Offerte Prime. L’evento autunnale lanciato da Amazon è alla fasi conclusive, ma le offerte speciali non mancano, anche sui prodotti più di nicchia, ma che hanno un buon seguito. Come ad esempio le soundbar. Questo accessorio per lo smart TV sta diventando sempre più popolare, soprattutto tra coloro che vogliono godersi un film o una serie TV con la miglior qualità audio possibile. Nell’evento speciale di Amazon ci sono diversi modelli in offerta, noi abbiamo selezionato quello con il rapporto qualità-prezzo migliore. Stiamo parlando della soundbar Samsung C430, un modello economico che oggi trovi a pochissimo grazie allo sconto speciale. Solo per poche ore la paghi meno di 100€ e fai un super affare.

Nonostante il prezzo alla portata di tutti, la soundbar Samsung assicura un suono potente e con bassi profondi, anche grazie alla presenza di un subwoofer wireless. Non manca il supporto alle principali tecnologie audio come il DTS Virtual:X e il Dolby Atmos. La soundbar è motlo semplice da installare e da configurare, ed è anche compatibile con qualsiasi smart TV.

N.B. Il prezzo presente nel box è sbagliato, per vedere quello corretto bisogna cliccarci e aprire la pagina prodotto su Amazon.

Samsung Soundbar HW-C430/ZF Serie C

Soundbar HW-C430/ZF Serie C di Samsung: le caratteristiche

La Soundbar C430 di Samsung dispone di ben tre speaker, per un sound potente e di qualità. Per quanto concerne la connettività, puoi collegarla a tutti i device tramite Bluetooth in modo facile e veloce. Ad arricchire la qualità e la potenza del suono c’è poi un subwoofer che garantisce bassi profondi, che renderanno più realistici film e serie tv, e più coinvolgenti eventi sportivi e il gaming.

Per ascoltare in modo più chiaro i dialoghi, senza fare su e giù col volume, c’è la funzione Voice Enhance, una funzione che ottimizza l’audio delle voci. Interessante poi la Modalità Notte, che comprime i bassi per non dare fastidio di notte alle altre persone presenti in casa. Per il gaming, la funzione Game Mode consente un’uscita audio "pulita" così da rendere ancora più immersivo il gameplay. Non manca la compatibilità con le più recenti tecnologie come il Dolby Audio e il DTS Virtual:X che assicurano un suono surround che avvolge tutta la stanza.

Samsung Soundbar C430: prezzo e offerte AMazon

Una promo da cogliere al volo. Solo per oggi trovi la soundbar Samsung C430 in offerta a un prezzo di 99€, con un ottimo sconto del 34% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di un’occasione da prendere al volo. La soundbar è già disponibile per essere spedita e la ricevi a casa nei prossimi giorni. Approfittane subito, la promo scade tra poche ore.

