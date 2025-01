Samsung, questa soundbar è da comprare subito: prezzo stracciato

La soundbar Samsung X430 è in offerta su Amazon con uno sconto del 35% e la paghi veramente poco. Prezzo al minimo e occasione da non farsi sfuggire

Fonte foto: Samsung

Se i televisori hanno fatto dei passi da gigante per quanto riguarda la qualità video e delle funzionalità, lo stesso non lo si può dire per la qualità audio. In molti modelli la riproduzione audio lascia molto a desiderare e per renderla quanto meno accettabile bisogna scendere a dei compromessi. Compromessi che hanno un nome ben preciso: soundbar. L’unica soluzione per avere un audio da cinema è acquistare una cassa esterna da collegare al televisore. Fortunatamente negli ultimi anni sono state lanciate sul mercato tantissimi modelli che occupano le diverse fasce di prezzo. Se avete intenzione di comprare una nuova soundbar e non volete spendere una cifra enorme, abbiamo la promo che fa per voi. Da oggi, infatti, è disponibile su Amazon la Samsung C430 in promo con uno sconto del 35% e al prezzo più basso dell’ultimo periodo. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Questa soundbar Samsung è l’ideale per chi vuole una cassa economica, ma allo stesso tempo con caratteristiche da top di gamma. Dotata anche di subwoofer wireless che si collega facilmente tramite la tecnologia Bluetooth. Modalità di ascolto avanzate, tra cui la modalità notte per abbassare il volume e non disturbare i vicini, ma continuando ad ascoltare distintamente le voci. Approfittane ora e fai un super acquisto.

Soundbar Samsung C430

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Soundbar Samsung C430: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi è disponibile su Amazon la soundbar Samsung C430 in promo con uno sconto del 35% e la paghi 129 euro. Si tratta del minimo storico in quest’ultimo periodo e risparmi quasi 100 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 25,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità della soundbar Samsung è immediata e la ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Hai ben 30 giorni di tempo per fare il reso gratuito, in modo da provarla a fondo e testare tutte le funzionalità.

Soundbar Samsung C430

Soundbar Samsung C430: le caratteristiche tecniche

Questa soundbar del colosso sudcoreano monta tre speaker, per un audio potente e cristallino, anche grazie alla presenza di un audio a 2.1 canali. Connessione al televisore immediata e stabile, tramite Bluetooth di ultima generazione. Integra la funzionalità DTS Virtual:X per un audio surround 3D coinvolgente come fossi al cinema.

La soundbar Samsung C430 è dotata anche di un potente subwoofer già incluso, il quale genera un sound con bassi profondi. Ideale per film e serie tv carichi di scene d’azione e adrenalina. Tuttavia, anche chi ama film romantici e le commedia potrà beneficiare di una funzionalità molto utile: la Voice Enhance, per voci più chiare e dialoghi più comprensibili. Non manca poi una funzionalità destinata ai gamer: parliamo della Game Mode, una modalità audio che elimina i rumori inutili e rileva l’esatta provenienza dei suoni. Per una qualità audio a prova anche dei giocatori più esigenti.

Ami guardare la tv di notte o nelle ore destinate al pisolino pomeridiano? Bene, questa soundbar fa anche al caso tuo. Infatti, non manca la Modalità Notte, che abbassa il volume e comprime i bassi in modo automatico. Molto utile anche per chi ha bambini piccoli in casa.

Soundbar Samsung C430