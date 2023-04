Soundbar Samsung, prezzo crollato: sconto imperdibile

Uno degli accessori più in voga per gli smart TV è sicuramente la soundbar. Sul mercato oramai troviamo tantissimi modelli con caratteristiche e prezzi differenti che si adattano a tutte le tasche. Un mercato, quello delle soundbar, che negli ultimi anni ha cresciuto una grande crescita, grazie soprattutto all’esplosione delle piattaforme di streaming. Per vedere al meglio film e serie TV c’è bisogno anche di un suono top di gamma e come sappiamo molto bene, i televisori smart non offrono un comparto audio di livello stellare. Anzi, tutt’altro.

Le soundbar in poco tempo sono diventate anche tra i dispositivi più ricercati e acquistati su Amazon, soprattutto nella categoria "accessori TV". Tra i tanti modelli disponibili, oggi si mette in evidenza la Samsung HW-S61B/ZF, una soundbar top di gamma con un design compatto e all in one. Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto di ben il 42% e praticamente la si paga la metà risparmiando 160€ sul prezzo di listino. Una promo stellare da non farsi scappare.

Soundbar Samsung HW-S61B/ZF: le caratteristiche e le funzionalità

Trovare una soundbar all in one (senza altre casse wireless a supporto) così compatta e con una così elevata qualità del suono non è semplice. Questo modello Samsung ha tutto quello che si richiede a una soundbar nel 2023, compresa la compatibilità con qualsiasi smart TV.

Samsung HW-S61B/ZF è una soundbar con un potente suono surround, frutto di 5.0 canali, 4 subwoofer e 3 tweeter, tutto all’interno di un dispositivo molto compatto e che puoi posizionare in qualsiasi parte della stanza. Infatti, oltre ad associarlo allo smart TV, lo puoi usare anche per riprodurre i tuoi brani musicali preferiti. La soundbar supporta le tecnologie Dolby Atmos e DTS Virtual:X per un audio 3D che avvolge completamente la stanza, proprio come se fossi al cinema.

Grazie alla presenza di un altoparlante posizionato centralmente, i dialoghi sono cristallini e il suono molto bilanciato. Inoltre, grazie alla presenza dell’Adaptive Sound, il suono si adatta alla tipologia di contenuto e puoi sentire con chiarezza anche quando l’audio è molto basso. Disponibile anche una modalità dedicata esclusivamente alla riproduzione musicale e la soundbar ottimizza in automatico le impostazioni per preservarne la qualità.

Soundbar Samsung HW-S61B/ZF in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo la soundbar Samsung in offerta a un prezzo veramente eccezionale di 219,99€. Il merito è dello sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e si risparmiano 160€ su quello di listino. C’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di checkout. La soundbar è già disponibile e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

