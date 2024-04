Fonte foto: Shutterstock

Ascoltare la musica in streaming costerà di più: la nuova ondata di rincari tra le piattaforme di streaming sarà guidata da Spotify che, dopo l’aggiornamento dei listini dello scorso anno, si prepara a un nuovo aumento dei prezzi. Ad anticipare il nuovo rincaro è Bloomberg mentre l’azienda, impegnata in una battaglia con Apple e le sue commissioni, non ha commentato l’indiscrezione.

Nuovi aumenti per Spotify

Secondo quanto emerso in queste ore, Spotify si prepara ad aumentare il costo mensile dell’abbonamento Premium. I primi rincari dovrebbero arrivare già entro la fine del mese di aprile. Come avviene spesso per i servizi di streaming, l’aumento avverrà a scaglioni, con alcuni Paesi che saranno coinvolti in una prima ondata di rincari. Inizialmente, i prezzi di Spotify dovrebbero aumentato in Australia, Regno Unito e Pakistan.

Successivamente, altri Paesi dovrebbero essere coinvolti. Per il momento, però, non è chiaro quali siano le intenzioni dell’azienda in tal senso. Nel corso del 2024, in ogni caso, tutti i mercati globali in cui il servizio è attivo potrebbero essere coinvolti. I vari abbonamenti mensili proposti da Spotify dovrebbero aumentare di 1-2 dollari o un importo equivalente (possiamo ipotizzare, quindi, un aumento di 1-2 euro in Europa).

Il rincaro sarà più marcato per i piani Duo e Family che consentono la condivisione tra più utenti e che, quindi, per il servizio possono risultare meno profittevoli. Sarà necessario attendere le prossime settimane per avere un quadro più preciso sulle scelte dell’azienda.

La prossima data da cerchiare sul calendario è quella del 23 aprile 2024 quando Spotify comunicherà i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno. Tradizionalmente, l’annuncio dei risultati dell’ultima trimestrale è il momento scelto da molte aziende per annunciare le novità future. L’aumento del costo del servizio rientra tra queste novità.

Ricordiamo che da tempo si parla dell’arrivo di un piano Superpremium per Spotify, con il debutto dell’audio lossless e un costo sensibilmente più alto rispetto ai piani standard. Questo nuovo piano potrebbe essere una delle novità in arrivo per la piattaforma di streaming che, nel frattempo, continua a esplorare le possibilità di espansione del servizio con progetti sperimentali come i video corsi a pagamento.

Quanto costerà Spotify in Italia?

Attualmente, Spotify propone quattro diversi piani Premium in Italia:

Student a 5,99 euro al mese

a 5,99 euro al mese Individual a 10,99 euro al mese

a 10,99 euro al mese Duo a 14,99 euro al mese (con 2 account Premium)

a 14,99 euro al mese (con 2 account Premium) Family a 17,99 euro al mese (con 6 account Premium)

L’aumento di 1 euro potrebbe riguardare il piano Individual (e forse il piano Student) mentre per Duo e Family è più probabile un aumento di 2 euro che andrebbe a scoraggiare la condivisione.