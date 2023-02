Squid Game 2, nuove rivelazioni dal protagonista

Recentemente ha fatto notizia l’inizio delle riprese (con qualche problema sul set) del reality show ispirato a Squid Game, che arriverà prossimamente su Netflix. Quello che gli spettatori aspettano davvero, però, è l’uscita della seconda stagione della serie sudcoreana di grande successo. Qualche nuova informazione su questo fronte è arrivata di recente dall’attore Lee Jung-jae, che in Squid Game interpreta il protagonista, ovvero il giocatore numero 456 Gi-hun. Ecco che cosa ha detto alla stampa e cosa sappiamo di Squid Game 2.

In Squid Game 2 si parlerà di vendetta

Già in passato Lee Jung-jae – diventato il primo asiatico a vincere l’Emmy come miglior attore protagonista in una serie drama – aveva dichiarato che nella seconda stagione di Squid Game il suo personaggio avrebbe mostrato un lato più oscuro.

Nel finale della prima stagione lo vediamo in procinto di salire su un aereo diretto verso gli Stati Uniti, dove si trova sua figlia. Quando riceve una telefonata che lo invita caldamente a salire a bordo e ad andarsene, però, il protagonista sceglie di non fuggire e torna indietro, determinato a smantellare l’organizzazione che si nasconde dietro i terribili giochi all’ultimo sangue.

In una recente intervista Jung-jae ha confermato che il tema della vendetta sarà centrale nella seconda stagione. Ha anche detto che nei nuovi episodi ci sarà uno scontro tra Gi-hun e Hwang In-ho, ovvero il Front Man, interpretato da Lee Byung-hun.

Le riprese di Squid Game 2

Sempre parlando con la stampa, Jung-jae ha detto che le riprese di Squid Game 2 inizieranno in estate e dureranno «probabilmente dieci mesi». L’attore ha poi aggiunto: «Anche per la prima stagione ci sono voluti circa dieci mesi, ma ci sono stati anche dei ritardi causati dal Covid-19. Ma visto che la stagione due sarà più lunga, probabilmente ci vorrà più tempo per completarla».

Se ciò dovesse rivelarsi vero, però, vorrebbe dire che la presunta data di uscita dei nuovi episodi su Netflix potrebbe slittare di molto, collocandosi alla fine del 2024 o più probabilmente all’inizio del 2025.

Il cast di Squid Game 2

Oltre al protagonista Gi-hun e al misterioso Front Man, è già noto quali altri personaggi torneranno nei nuovi episodi? Più o meno. Qualche anticipazione era stata fornita dallo stesso creatore della serie Hwang Dong-hyuk tempo fa: «Potrebbe riapparire anche l’uomo in giacca e cravatta con i ddjaki. Inoltre, ci sarà Cheoul-su, il fidanzato di Young-hee». Young-hee è la bambola robot del gioco Un due tre stella.

Il creatore di Squid Game aveva anche accennato, in passato, al possibile ritorno di Jung Ho-yeon, che interpreta Kang Sae-byeok, ovvero la giocatrice 067. Come ricorderanno gli spettatori, però, la ragazza è morta durante i giochi. «Diciamo che forse ha una sorella gemella, vedremo», ha dichiarato Dong-hyuk.