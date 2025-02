Squid Game stagione 3, ecco la data di uscita del finale

Fonte foto: Netflix

Il conto alla rovescia può iniziare. Netflix ha appena annunciato la data di uscita della terza e ultima stagione di Squid Game: era già noto che il finale sarebbe arrivato nel 2025, ma ora sappiamo finalmente la data esatta – che, tra l’altro, diversi utenti avevano già “indovinato”. La comunicazione è stata fatta in occasione dell’evento Next on Netflix, che si è tenuto a Los Angeles; in seguito al quale sono anche state pubblicate le prime foto e il poster dei prossimi episodi. Firmata dal regista Hwang Dong-hyuk, Squid Game è la serie tv più vista di sempre su Netflix. La seconda stagione è uscita sulla piattaforma a fine dicembre 2024, un paio di anni dopo il debutto della prima.

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC — Netflix (@netflix) January 1, 2025

Prime foto e anticipazioni su Squid Game stagione 3

Una scena post credit di Squid Game 2 mostra la bambola Young-hee (quella del gioco “Un, due, tre stella” della prima stagione) e una seconda bambola maschile di nome Chul-su. Il creatore della serie tv tempo fa ha descritto questo nuovo personaggio come «il fidanzato di Young-hee»: probabilmente avrà un ruolo in uno dei giochi mortali della terza stagione, dato che entrambe le bambole (o meglio, le loro ombre) compaiono anche nel poster della stagione 3.

Le prime foto di Squid Game 3 inoltre mostrano alcuni dei personaggi che il pubblico ritroverà anche nell’ultima stagione, tra cui il protagonista Gi-hun, Lee Byung-hun (il Front Man), la guardia 011 e i giocatori 120, 149 e 7.

A oggi non ci sono molti dettagli sulla trama dei nuovi episodi. La terza stagione riprenderà probabilmente esattamente dove si è interrotta la seconda, mostrando dunque cosa succede dopo la fallita rivolta organizzata da Gi-hun. Il pubblico potrà scoprire se il protagonista riuscirà a porre fine ai giochi mortali una volta per tutte oppure no.

Prepare for the final game. Here's your first look at Squid Game Season 3 photos, premiering June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/3j8yUaOccK — Squid Game (@squidgame) January 30, 2025

Quando esce Squid Game 3 su Netflix

Come annunciato ufficialmente durante l’evento Next on Netflix a Los Angeles da Bela Bajaria, Netflix Chief Content Officer, la terza stagione di Squid Game arriverà su Netflix il 27 giugno 2025. Tutti gli episodi saranno disponibili da subito.

La data di uscita della terza stagione era in realtà già stata “indovinata” da alcuni utenti perché l’informazione era trapelata, evidentemente per sbaglio, in un teaser pubblicato da Netflix Corea.

Nel trailer venivano mostrate le due bambole Young-hee e Chul-su e veniva indicato proprio il 27 giugno 2025 come data di uscita della stagione 3. Il breve video è stato cancellato da Netflix poco dopo la pubblicazione sui social, lasciando immaginare che fosse stato diffuso per errore prima del previsto.

Nothing can prepare you for the final season of Squid Game. Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/aVqSoQScOI — Netflix (@netflix) January 30, 2025

Ci saranno degli spinoff di Squid Game?

Il creatore Hwang Dong-hyuk non ha escluso che potrebbero essere realizzati in futuro alcuni spinoff di Squid Game: su questo fronte, però, al momento non ci sono informazioni certe.