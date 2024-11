Squid Game 2, nuovi dettagli sulla trama e nuovo trailer video

Manca ormai solo un mese al debutto dell’attesissima seconda stagione di Squid Game su Netflix. Mentre il countdown definitivo può ufficialmente cominciare, la piattaforma di streaming continua ad aumentare l’hype e le aspettative del pubblico con piccoli indizi e anticipazioni sui nuovi episodi. È infatti uscito oggi il nuovo trailer di Squid Game 2 che mostra più nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime puntate e quali giochi mortali dovranno affrontare questa volta i partecipanti alla sfida.

In Squid Game 2 Seong Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae), vincitore dei giochi della prima stagione, fa il suo ritorno nell’arena in cerca di vendetta e giustizia.

Nel trailer più recente appena rivelato da Netflix lo si vede mentre chiede esplicitamente di essere riammesso alla competizione, cosa che effettivamente avviene.

Poco dopo, infatti, il trailer lo mostra insieme a nuovi (e ignari) partecipanti nella misteriosa ambientazione presidiata dalle guardie vestite di rosso già ben nota a chi ha seguito la stagione 1.

Questa volta Gi-hun ha però dalla sua parte la determinazione e l’esperienza, che sembra voler sfruttare a proprio vantaggio nella lotta contro il misterioso Front Man (interpretato da Lee Byung-hun).

Mentre la posta in palio diventa sempre più letale, la missione di Gi-hun di porre fine ai giochi una volta per tutte diventa il centro del conflitto. Ma riuscirà a portarla a termine?

Nel nuovo trailer italiano di Squid Game 2 vengono mostrati fugacemente anche alcuni dei giochi mortali di questa nuova edizione della sanguinosa competizione. Come anticipato da tempo da regista e attori, alcuni di questi non sono una novità.

Anche questa volta, ad esempio, i partecipanti dovranno affrontare un insolito “Un due tre stella” sotto lo sguardo laser letale di una bambola gigante. Gi-hun, che già conosce il gioco, prova ad avvisare i suoi compagni, ma non riesce a evitare una strage.

