Squid Game America: la serie tv si farà?

Già un anno fa si era parlato del fatto che il regista David Fincher fosse al lavoro su una serie tv come Squid Game ambientata in America: ora ci sono alcuni aggiornamenti

Fonte foto: Netflix

La seconda stagione di Squid Game è attesa entro la fine dell’anno su Netflix, che tra l’altro ha appena solleticato ulteriormente la curiosità dei fan diffondendo un nuovo trailer degli episodi in arrivo. Mentre si aspetta di sapere in quali giochi letali verrà coinvolto questa volta Gi-hun, che ha rinunciato al viaggio negli Stati Uniti per cercare vendetta, si torna a parlare anche della possibilità di realizzare una versione Made in USA della popolare serie tv sudcoreana. Del progetto si era già chiacchierato diversi mesi fa, ma adesso sembrano esserci alcuni interessanti aggiornamenti.

Cosa sappiamo dello spin-off americano di Squid Game

Notizie trapelate ad aprile 2023 sostenevano che Netflix volesse realizzare una versione americana di Squid Game e che il regista David Fincher fosse uno dei nomi presi in considerazione per dare vita al progetto.

Recentemente Deadline, testata statunitense solitamente molto informata sui retroscena del mondo delle serie tv, è tornata sulla notizia aggiungendo alcuni dettagli. Il nome di Fincher è sempre associato al progetto e, anzi, secondo la testata il regista statunitense si dedicherà proprio a questa nuova serie tv nel corso del 2025.

Al contrario di quanto era stato ipotizzato inizialmente, la serie tv in questione a quanto pare non sarà un remake, ma uno spin-off. Il titolo dovrebbe essere Squid Game: America. Dovrebbe dunque trattarsi di una serie tv in lingua inglese con nuovi personaggi e una nuova trama, ambientata negli Stati Uniti ma parte dello stesso universo narrativo e della stessa linea temporale del drama sudcoreano.

Il condizionale comunque è ancora d’obbligo: anche se le indiscrezioni non sono state smentite da Netflix, va detto che per il momento non è arrivata nessuna una conferma ufficiale.

Il nuovo trailer di Squid Game 2

Intanto, le attese del pubblico sono tutte rivolte verso Squid Game stagione 2, che uscirà su Netflix il 26 dicembre 2024.

A fine ottobre il regista Hwang e due protagonisti del drama sudcoreano, Lee Jung-jae e Wi ha-jun, sono stati ospiti a Lucca Comics & Games 2024. Rispetto alla seconda stagione in arrivo, il regista ha raccontato che i nuovi episodi saranno incentrati ancora una volta sul giocatore 456, che torna nel gioco per fermarlo.

Sul perché il protagonista si tinga i capelli di rosso alla fine della prima stagione, il regista ha spiegato di essersi ispirato al suo personaggio dei manga preferito, Slam Dunk. «I capelli rossi sono un simbolo del fatto che non è più normale», ha detto, nel senso che per Gi-hun non è più possibile condurre una vita normale dopo la traumatica esperienza che ha vissuto.

Sempre il regista ha aggiunto che nella seconda stagione si continueranno a esplorare le tematiche sociali che già emergono nella stagione 1: la società capitalista basata sulla competizione, il contrasto tra ricchi e poveri… «Per convivere in questa società credo che dobbiamo sforzarci di costruire un mondo migliore, e, per farlo, credo che la cosa più importante sia il rispetto reciproco, prendersi cura e occuparsi dei deboli e procedere di pari passo e collaborare. Questi temi sono molto importanti nella seconda stagione di Squid Game», ha detto.