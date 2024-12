Cosa vedere in streaming oggi 26 dicembre 2024

Fonte foto: Noh Juhan | Netflix

Archiviate (o quasi) le feste natalizie, Netflix è pronto a sganciare la bomba: esce oggi infatti la seconda stagione di Squid Game, serie tv sudcoreana che ha fatto il suo debutto sulla piattaforma nel 2021 riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo. Questa novità è stata anticipata, alcuni mesi fa, da Squid Game: La sfida, reality (sempre disponibile su Netflix) in cui alcuni concorrenti si sono sfidati per vincere il montepremi in palio superando delle prove ispirate a quelle viste nella prima stagione della serie tv.

Cosa vedere oggi su Netflix

Come accennato, esce oggi su Netflix l’attesissima seconda stagione di Squid Game. Nei nuovi episodi della serie sudcoreana il protagonista Gi-Hun torna ancora una volta nel gioco con l’obiettivo di vendicarsi e di distruggerlo dall’interno. Insieme a lui, pronti ad affrontare sfide letali vecchie e nuove, ci sono altre centinaia di partecipanti ignari.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Perché non approfittare delle feste per recuperare qualche serie tv recente in vista delle nuove uscite del 2025? L’anno prossimo è attesa ad esempio la terza stagione di L’estate nei tuoi occhi. Le prime due stagioni sono già disponibili su Prime Video e vale la pena recuperarle per mettersi in pari con la storia. La trama racconta un complicato triangolo amoroso tra la protagonista e due fratelli.

Arriva nel 2025 anche la seconda stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi. La prima stagione si può vedere su Prime Video e racconta la nascita dell’amore tra Ruby, una ragazza modesta che grazie a una borsa di studio può frequentare una scuola esclusiva, e James, rampollo di una famiglia benestante dall’aria tormentata.

Cosa vedere oggi su Disney+

Chi ha voglia di appassionarsi a una storia speciale può guardare La ragazza e il mare (Young Woman and the Sea è il titolo originale), film del 2024 che racconta l’impresa di Gertrude "Trudy" Ederle, nuotatrice statunitense che è diventata la prima donna al mondo ad attraversare a nuoto la Manica.

Sempre su Disney + si trova altrimenti anche The Greatest Hits, film romantico del 2024. Nella trama, la protagonista Harriet scopre che alcune melodie hanno la straordinaria capacità di trasportarla indietro nel tempo. Questa possibilità le permette di rivivere dei momenti magici con il suo ex amore, mettendo però a rischio la sua relazione nel presente.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su NOW e Sky arriva oggi Come far litigare mamma e papà, film italiano del 2024 con protagonisti Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli. Ispirata al film del 2017 dal titolo La mia famiglia a soqquadro, la trama parla di un bambino che sogna di far divorziare i suoi genitori e architetta un astuto piano per riuscirci.