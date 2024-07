Stax Spirit S5: le nuove cuffie per audiofili sono disponibili in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Edifier

Edifier International ha annunciato la disponibilità anche in Italia delle nuove cuffie Stax Spirit S5, un modello che promette una resa sonora di altissimo livello e che si rivolge principalmente a un pubblico di audiofili.

Un device di fascia alta, insomma, per gli utenti che cercano un prodotto qualitativamente impeccabile, realizzato con materiali di pregio e che possa garantire un ascolto di qualità, il più fedele possibile all’originale.

Edifier Stax Spirit S5 – Cuffie magnetiche planari wireless – Certificate Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireles

Stax Spirit S5: scheda tecnica

Le Stax Spirit S5 sono cuffie magnetiche planari wireless che utilizzano la tecnologia EqualMass di seconda generazione di Edifier, un sistema che riduce notevolmente la distorsione armonica e garantisce una resa sonora fedele al formato d’origine. La risposta in frequenza va dai 10 Hz ai 40 kHz.

Le cuffie sono certificate Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireles e sono pienamente compatibili con buona parte dei principali codec audio Bluetooth ad alta risoluzione come LDAC, LHDC, aptX HD, aptX Adaptive e aptX Lossless.

Utilizzando il doppio microfono in dotazione e la tecnologia Qualcomm cVc (integrata nel Soc Qualcomm QCC5181) è possibile accedere alle funzionalità per la Cancellazione del rumore in chiamata che riduce i rumori ambientali amplificando la voce del parlante per migliorare la qualità delle conversazioni. Inoltre, con una latenza di 89 ms, questo dispositivo è adatto anche al gaming, garantendo un audio reattivo anche durante i match più concitati.

Dopo aver collegato le cuffie allo smartphone tramite Bluetooth 5.4 (con tecnologia Multipoint) è possibile scaricare l’app Edifier ConneX e gestire le varie funzionalità delle cuffie oltre che accedere all’equalizzatore con la possibilità di scegliere tra tre modelli preimpostati oppure personalizzare il suono in base alle proprie preferenze. Chi preferisce le connessioni cablate, invece, può utilizzare l’USB-C o l’AUX.

Sul fronte dell’autonomia, le stime del produttore parlano di circa 80 ore di ascolto con una singola ricarica, mentre con una ricarica di appena 10 minuti è possibile ottenere circa 11 ore di riproduzione aggiuntive.

Infine merita una menzione a parte il design delle Stax Spirit S5: l’interno dei padiglioni auricolari è in vera pelle di agnello a garanzia di una vestibilità ottimale e il massimo comfort anche dopo diverse ore di utilizzo con una grande morbidezza e un’ottima traspirazione. Idem per i cuscinetti sulla fascia superiore in acciaio che può essere regolatae in base alle proprie esigenze.

L’esterno del padiglione, invece, è in pelle bovina, un dettaglio che conferisce a questo device eleganza e una grande resistenza all’usura. Infine, grazie al design flessibile e pieghevole, le cuffie possono essere riposte ovunque in totale facilità, occupando uno spazio minimo.

Stax Spirit S5: prezzo e disponibilità

Le Stax Spirit S5 sono già disponibili sul sito ufficiale di Edifier e su Amazon al prezzo consigliato di 499,99 euro, un prezzo non proprio contenuto ma comunque più che giustificato dalle ottime specifiche tecniche.

