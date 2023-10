Stranger Things 5, ricominciano i lavori

Fonte foto: DFree / Shutterstock

Il lungo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood ha causato lo stop (temporaneo o definitivo) di molte serie tv. Ora che la protesta è cessata e che dopo quasi cinque mesi l’accordo tra le parti è stato raggiunto, però, molte produzioni hanno ricevuto di nuovo il “semaforo verde”. Tra queste c’è la serie Stranger Things 5. «We’re back», siamo tornati: così ha scritto negli scorsi giorni sui social il team di autori al lavoro sulla quinta e ultima stagione. Non c’è momento migliore, allora, per fare il punto della situazione di tutto ciò che sappiamo sul capitolo conclusivo di questa amata serie Netflix.

Stranger Things 5: ci sono nuovi personaggi?

Gli sceneggiatori di Stranger Things 5 si sono impegnati a non aggiungere nuovi personaggi nella stagione 5 – per capirci, si parla di personaggi del peso narrativo di Eddie Munson, apprezzata new entry della quarta stagione. Il motivo di questa scelta? La “carne al fuoco” è già tanta e la priorità di questa stagione conclusiva è chiudere in modo adeguato tutti gli archi narrativi dei protagonisti già noti.

In un’intervista a Variety, inoltre, il co-creatore della serie Ross Duffer ha detto che Will avrà un ruolo particolarmente importante: «Will sarà di nuovo al centro della scena nella stagione 5. Questo arco emotivo per lui è ciò che, si spera, unirà l’intera serie. Will è abituato a essere quello giovane, introverso, che viene protetto. Quindi parte del suo viaggio non è solo la sessualità, è Will che cresce e diventa un giovane uomo».

La trama di Stranger Things 5

Stranger Things 5 sarà composta da otto episodi. Sappiamo che tra l’episodio 4 e 5 potrebbe accadere qualcosa che avrà un significato importante nella storia, ovvero che segnerà un prima e un dopo: così avevano lasciato intendere gli sceneggiatori in un tweet su X, ma non è chiaro a cosa si riferissero (non a un salto temporale, hanno detto).

Un salto temporale in avanti dovrebbe però esserci all’inizio della stagione 5, nel senso che sarà passato un po’ di tempo da quando abbiamo lasciato i protagonisti dal finale della stagione 4. Questa scelta è anche dovuta al fatto che i protagonisti, ormai più che adolescenti, sono già cambiati parecchio fisicamente.

Vecna, che è stato sconfitto ma non ucciso, tornerà probabilmente nella stagione finale. L’attore che lo interpreta, Jamie Campbell Bower, lo aveva lasciato intendere nel corso di un’intervista.

Quando esce Stranger Things 5?

Il fatto che gli autori siano tornati al lavoro sulla sceneggiatura di Stranger Things 5 è un’ottima notizia, ma bisognerà avere ancora parecchia pazienza prima di vedere in streaming su Netflix le puntate conclusive della serie tv. Al momento, infatti, lo sciopero degli attori e delle attrici è ancora in corso: le riprese della stagione 5, già rimandate più volte, non possono ancora cominciare.

Gli esperti sono comunque fiduciosi sul fatto che lo sciopero degli attori terminerà a breve, dato che molte rivendicazioni sono in comune con quelle degli sceneggiatori – che, come detto, hanno recentemente raggiunto un accordo. Insomma, a conti fatti è probabile che Stranger Things 5 non arriverà in streaming su Netflix prima del 2025.