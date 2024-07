Stranger Things 5, chi sono le nuove aggiunte al cast?

Arrivati a metà riprese, Netflix ha diffuso un video che mostra il dietro le quinte della serie tv e in cui si annunciano anche tre new entry nel cast di Stranger Things 5

Fonte foto: Netflix

Giro di boa per la quinta stagione di Stranger Things: le riprese sono arrivate a circa metà strada, un traguardo che Netflix ha ufficializzato e celebrato diffondendo un video inedito girato dietro le quinte della serie tv. La notizia non è una completa sorpresa, in realtà: non molto tempo fa anche l’attrice Maya Hawke, che nella serie tv interpreta Robin, in un’intervista aveva rivelato che le riprese iniziate a gennaio 2024 dureranno ancora almeno fino alla fine dell’anno.

Stranger Things 5 dietro le quinte

A inizio luglio anche Ross Duffer, co-creatore e co-showrunner della serie, aveva fatto sapere sulla sua pagina Instagram che il lavoro di cast e troupe era arrivato a metà strada. Di certo è una buona notizia per i fan che stanno impazientemente aspettando di scoprire come finisce la storia.

Sicuramente saranno otto episodi molto lunghi e complessi («Praticamente stiamo facendo otto film», aveva detto Hawke nell’intervista) a concludere definitivamente le vicende di Undici & co. dentro e fuori dal Sottosopra. I fratelli Duffer inizialmente avevano in realtà detto che la quinta stagione non avrebbe eguagliato la durata delle puntate della quarta stagione: all’epoca però la produzione doveva ancora iniziare ed evidentemente le cose sono cambiate.

Nel breve video diffuso in questi giorni da Netflix, disponibile qui sotto, si vedono tutti i protagonisti tornare sul set, senza nascondere una certa emozione. «Ho iniziato quando avevo dieci anni e adesso ne ho venti», dice alla telecamera Millie Bobby Brown, che interpreta Undici, che è letteralmente cresciuta con questa storia. Lo stesso si può dire dei co-protagonisti, che in questo ultimo ciclo di episodi non saranno più i bambini che il pubblico ha conosciuto nella prima stagione.

Stranger Things 5: chi c’è di nuovo nel cast

Il video di Netflix è stata anche l’occasione per annunciare alcune new entry nel cast. Come noto da tempo, nella quinta stagione ci sarà anche Linda Hamilton, nota per Terminator: il suo ruolo in Stranger Things 5 però non è ancora noto.

Sono la novità del momento invece i nomi di Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux. Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente i ruoli di questi nuovi personaggi, anche se secondo alcune indiscrezioni Fisher potrebbe interpretare la versione cresciuta di Holly, ovvero la sorella di Mike e Nancy.

Quando esce Stranger Things 5

Stando alle informazioni al momento disponibili, le riprese della stagione 5 dovrebbero proseguire almeno fino alla fine del 2024. A quel punto inizierà la fase di post-produzione, la cui durata è ancora un mistero.

C’è, insomma, la possibilità che la quinta stagione di Stranger Things arrivi su Netflix nella seconda metà del 2025, ma non resta che aspettare comunicazioni ufficiali per averne conferma.

Le prime quattro stagioni della serie tv sono già disponibili su Netflix