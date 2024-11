Stranger Things 5, nel teaser trailer c'è un indizio sulla data di uscita?

Fonte foto: Netflix

Nell’autunno del 1987 ha inizio un’ultima avventura. Con queste parole Netflix ha lanciato il nuovo teaser trailer dell’attesissima quinta stagione di Stranger Things, che metterà definitivamente un punto alle vicende di Undici & company tra Hawkins e il Sottosopra. Le nuove puntate sono attese nel 2025 su Netflix, ma secondo alcuni il breve video (che anticipa i titoli delle puntate dell’ultima stagione) potrebbe contenere un vago indizio sulla data di uscita in streaming.

Stranger Things 5, i titoli delle otto puntate

Netflix ha diffuso il nuovo teaser di Stranger Things 5 in occasione dello Stranger Things Day 2024, che ricorre ogni anno il 6 novembre. Nella trama della prima stagione infatti il 6 novembre 1983 Will Byers scompare, dando inizio a tutta la storia: ecco spiegato perché i fan celebrano la loro comune passione per la serie tv in questa data.

È una celebrazione a cui tradizionalmente partecipa anche Netflix, che ha spesso colto l’occasione per solleticare la curiosità degli spettatori con qualche anticipazione. È accaduto anche quest’anno: il teaser trailer, infatti, contiene tutti i titoli degli otto episodi della quinta e ultima stagione.

Come si può vedere dal video, disponibile qui sotto, questi sono i titoli degli episodi:

La missione

La scomparsa di (nome censurato)

La trappola

Il mago

La scossa

La fuga da Camazotz

Il ponte

Il mondo reale

Il nuovo teaser di Stranger Things 5, spiegato

Il primo episodio della prima stagione si intitolava La scomparsa di Will Byers. A quanto pare anche nella stagione 5 accade qualcosa di simile: il titolo della seconda puntata anticipato da Netflix è però in parte censurato; quindi, non è ancora possibile sparire di chi si parla questa volta. Che si tratti nuovamente di Will, sottolineando così ulteriormente i rimandi tra l’inizio e la fine della storia?

Curioso è anche il titolo della terzultima puntata: chi o cos’è Camazotz? Nella cultura Maya si tratta di un mostro-pipistrello che simboleggia la morte o il sacrificio umano, e può avere anche aspetto umanoide. Questa creatura appare tra l’altro come personaggio in D&D, un gioco molto amato dai giovani protagonisti della serie tv.

È interessante anche notare che nella versione originale l’ultima puntata, Il mondo reale, di chiama The Rightside Up: un evidente riferimento al mondo opposto al Sottosopra, che lascia dunque sperare in un lieto fine.

Nell’autunno del 1987 ha inizio un'ultima avventura. Stranger Things 5, in arrivo nel 2025. pic.twitter.com/un5gHdfj8R — Netflix Italia (@NetflixIT) November 6, 2024

Nel teaser viene inoltre detto che la storia riprenderà nell’autunno 1987, quindi oltre un anno dopo il finale della quarta stagione (che si concludeva nella primavera 1986). Fin qui, nulla di cui stupirsi: i fratelli Duffer, creatori della serie, avevano già da tempo anticipato che ci sarebbe stato un salto temporale tra gli eventi della quarta e quinta stagione.

Secondo alcuni, però, questa indicazione sarebbe anche un indizio sull’uscita della stagione finale su Netflix, che dunque potrebbe arrivare in streaming nell’autunno 2025. Si tratta ovviamente solo di una supposizione: al momento non ci sono conferme né smentite in merito.

Stranger Things 5: foto, novità e anticipazioni

Nella quinta stagione di Stranger Things «le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno sconvolte», recita la breve sinossi fornita da Netflix, «perché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo, per sempre».

Stando alle dichiarazioni rilasciate dagli attori in questi mesi, il pubblico si può aspettare una stagione finale epica, «enorme» e molto emozionante: a quanto pare, sono tutti scoppiati a piangere durante la lettura dei copioni.