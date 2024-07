La nuova serie dei fratelli Duffer dopo Stranger Things 5

Fonte foto: Netflix

Mancano ancora diversi mesi, è vero, ma la fine di Stranger Things – che si concluderà con la quinta stagione – è sempre più vicina. Se può essere di qualche consolazione, però, i fratelli Duffer non lasceranno “orfani” i fan. I creatori dell’apprezzata serie Netflix Matt e Ross Duffer, infatti, hanno da tempo siglato un accordo con la piattaforma di streaming per produrre una nuova serie tv, che si intitolerà Something Very Bad Is Going to Happen.

Cosa sappiamo di Something Very Bad Is Going to Happen

Something Very Bad Is Going to Happen (che significa: qualcosa di molto brutto sta per accadere) vedrà coinvolti i fratelli Duffer con la loro casa di produzione, insieme a Hilary Leavitt.

Creata dalla showrunner Haley Z. Boston, già nota per aver lavorato a Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro, questa novità sarà una serie horror psicologica ambientata a un matrimonio. La trama seguirà infatti uno sposo e una sposa nella settimana precedente le loro nozze che, come lascia intendere il titolo, si preannunciano parecchio sfortunate.

«Siamo rimasti molto colpiti quando abbiamo letto per la prima volta la sceneggiatura di Haley», hanno dichiarato i fratelli Duffer in una nota stampa. «È un nuovo grande talento con una voce unica: la sua scrittura è contorta, terrificante, divertente e semplicemente… molto Haley». Matt e Ross hanno poi aggiunto che si sentono «molto fortunati» a produrre questa serie tv.

Haley Z. Boston sarà anche produttrice esecutiva, oltre che showrunner. Anche Andrea Sperling (Transparent, Murder at the End of the World) sarà executive producer.

Quando esce Something Very Bad Is Going to Happen

Non c’è ancora una data di uscita confermata per Something Very Bad Is Going to Happen, che è appena stata ordinata da Netflix.

«Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con i partner da sogno Matt, Ross e Hilary per dare vita a questa storia inaspettata e da brivido attraverso la visione unica e avvincente di Haley», ha commentato Peter Friedlander, vicepresidente delle serie scripted di Netflix.

La nuova serie tv Netflix dei fratelli Duffer

Something Very Bad Is Going to Happen non è comunque il solo progetto che vede coinvolti i fratelli Duffer. Come annunciato già da diverso tempo, infatti, i fratelli Matt e Ross sono produttori esecutivi anche di un’altra nuova serie per Netflix, intitolata The Boroughs.

La trama è ambientata nel deserto del New Mexico, in una comunità di pensionati. Qui un gruppo di improbabili eroi dovrà fare fronte comune per sconfiggere una minaccia ultraterrena che sta derubando le persone del loro tempo.

Jeffrey Addiss e Will Matthews sono creatori e showrunner di questa nuova serie, descritta da Netflix come un mix perfetto di «horror e cuore». La produzione di The Boroughs dovrebbe concludersi entro la fine del 2024.