Su Amazon Kindle Store ci sono 200 ebook scritti da ChatGPT

Si dalla presentazione al grande pubblico di ChatGPT, a fine 2022, in molti hanno iniziato a usare questo chatbot sviluppato da OpenAI per scrivere testi anche abbastanza lunghi: articoli, ma anche piccoli libri e manuali. Ora, con i primi test della versione "pro" con meno limiti e più potenza, il potenziale editoriale di ChatGPT sta esplodendo letteralmente: secondo una recente analisi riportata da Reuters, infatti, i libri scritti da ChatGPT che sono in vendita su Amazon Kindle Store sono già centinaia.

Il numero complessivo di libri scritti da ChatGPT non è completo, perché si riferisce solo ai testi in cui gli autori hanno dichiarato in maniera trasparente di aver usato il chatbot per scrivere il loro testo. Molto probabilmente i libri scritti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale sono molti di più, ma gli "autori" non lo hanno dichiarato.

Non tutti gli autori scrivono i loro libri: alcuni li affidano ai cosiddetti ghostwriter, cioè scrittori che prestano la loro penna a firme famose in cambio di un compenso. Questa figura professionale ha una lunga tradizione (e anche un buon mercato) e nell’ambiente editoriale alcuni ghostwriter sono famosi tanto quanto gli scrittori di grido.

ChatGPT, quindi, è un pericolo sia per gli scrittori che per i ghostwriter. Secondo Mary Rasenberger, capo del sindacato americano Authors Guild, "È necessario che ci sia trasparenza da parte degli autori e delle piattaforme su come vengono creati questi libri".

Tutti editori e tutti scrittori

Amazon nasce come libreria online e questa sua vocazione è restata nel tempo anche se di fatto l’ecommerce ha aperto le porte a milioni di prodotti diversi e a nuovi venditori. Tuttavia è ancora uno dei siti più usati per comprare libri in formato elettronico: negli Stati Uniti detiene oltre l’80% del mercato degli e-book.

Grazie al servizio Kindle Direct Publishing, nato nell’ormai lontanissimo 2007 e usato ancora oggi da centinaia di migliaia di persone, Amazon ha avviato l’industria dei romanzi autopubblicati, consentendo così a molti autori di farsi strada nel settore editoriale.

Il meccanismo è semplice: si carica sulla piattaforma il proprio libro, si pubblica in formato elettronico o cartaceo senza intermediari e i proventi si dividono con il colosso dell’ecommerce. Niente invenduti, perché Amazon stampa i libri solo al momento in cui qualcuno li compra.

Con ChatGPT si chiude il cerchio, poiché anche i tempi di scrittura si riducono all’osso e i costi vengono quasi azzerati. Il tutto senza violazioni del diritto d’autore perché, almeno per ora, non ci sono leggi specifiche su questo tema.