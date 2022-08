Su Amazon sono arrivati gli "inviti": come funzionano

Da tempo Amazon prova a bloccare le attività degli sciacalli,gli "scalper" che sfruttano bot addestratiper acquistare grandi quantità di prodotti con alta domanda, da rivendere poi ad un prezzo molto superiore nel momento in cui non vi sia disponibilità sul mercato.

Tale fenomeno si è aggravato dopo l’uscita delle console PS5 e Xbox Series X|S, con tutti gli esemplari messi in vendita nella prima fase di lancio sul mercato che sono stati comprati dai bot nel giro di pochi minuti. Per contrastare queste pratiche scorrette, Amazon ha introdotto la modalità di acquisto tramite invito, già attivo negli Stati Uniti e nel Regno Unito ma che ora arriva anche in Italia. In sostanza, secondo il colosso di Seattle, questa nuova modalità di acquisto consente ad un maggior numero di clienti reali (umani, non bot) di acquistare quegli articoli che hanno una grande richiesta ma sono disponibili in quantità limitate.

Amazon: il primo prodotto con invito

Dal momento che il fenomeno dello sciacallaggio su Amazon si è intensificato soprattutto in relazione alla disponibilità delle console di ultima generazione, quale poteva essere il prodotto scelto dal colosso dell’e-commerce per il lancio del nuovo servizio di acquisto su invito anche in Italia?

Eh sì, è proprio una delle console di ultima generazione, nello specifico la PS5 "Standard" (quella con il lettore ottico), proposta in bundle con il titolo Horizon Forbidden West al prezzo di 559 euro ma acquistabile solo tramite invito: "Invito necessario! Successivamente verificheremo il tuo account. L’invito dipende da diversi fattori, quindi non è possibile prevedere i tempi di attesa. Se sarai invitato, riceverai un’e-mail con un link valido per 72 ore".

PS5 Standard + Horizon Forbidden West – Acquisto su invito

Questo è un primo test di acquisto tramite invito su Amazon e non ci sarebbe da meravigliarsi qualora il servizio venisse esteso a molti altri prodotti, specie quelli che, magari con offerte imperdibili, potrebbero risultare appetibili per gli sciacalli dell’e-commerce.

Come funzionano gli inviti su Amazon

Gli acquisti tramite invito vogliono essere semplici ed efficaci: il loro obiettivo è quello di impedire ai bot di completare gli acquisti; è chiaro che anche un bot, possa richiedere un invito effettuando un clic sul pulsante "Richiedi un invito" ma, così facendo, non impedisce ad un utente reale di chiedere a sua volta un invito.

La cosa fondamentale è che gli inviti sono illimitati, a differenza della disponibilità di un prodotto che è limitata: lo sbarramento, con gli acquisti tramite invito, sta un po’ più a valle, quando Amazon dovrà vagliare le richieste.

Se arrivano moltissime più richieste di invito da uno stesso indirizzo (o con caratteristiche simili) Amazon ha la possibilità di capire che si tratta di un bot o uno sciacallo e scartare quei tentativi di acquisto.

Nel momento in cui ad effettuare il tentativo di acquisto sia un umano, invece, il colosso dell’e-commerce può decidere effettivamente se vendere il prodotto o meno: questo perché poi nasce una sorta di graduatoria dei potenziali acquirenti, in ordine cronologico rispetto alla richiesta dell’invito.

L’utente reale che viene selezionato come vincitore e che quindi sarà "invitato" ad acquistare un prodotto, riceverà una mail contenente un link, valido per 72 ore, che gli consentirà di completare l’acquisto.