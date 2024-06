Fonte foto: charnsitr / Shutterstock.com

Meta continua a rafforzare la sua posizione tra i servizi di messaggistica messi a disposizione, senza alcun costo, agli utenti. L’ultima novità in ordine di tempo è il lancio delle Community, una nuova funzione a disposizione degli utenti Messenger. Si tratta di un sistema, inedito per Messenger, per poter gestire delle chat di gruppo, con tantissimi utenti e in modo indipendente dai gruppi di Facebook.

Come funzionano le Community di Messenger

Le Community di Messenger consentono di gestire, tramite la piattaforma di messaggistica collegata a Facebook, delle chat di gruppo fino a 5.000 utenti. Questa nuova funzione riprende le caratteristiche dell’omonima funzione già disponibile da tempo in WhatsApp (aggiornata di recente con alcune novità) e accessibile tramite l’apposito tasto presente sulla barra inferiore. I membri che fanno parte di una Community hanno la possibilità di partecipare a varie chat, create appositamente dagli Amministratori.

In questo modo, su Messenger sarà possibile creare uno spazio virtuale, dedicato a un particolare gruppo di persone (come una scuola, un condominio, un gruppo di amici etc.) con la possibilità di portare avanti più conversazioni in parallelo, seguendo così più argomenti e dando vita a una vera e propria comunità virtuale. All’interno delle singole Community è possibile entrare a far parte di conversazioni pubbliche e tutti i membri attuali e futuri di una determinata comunità potranno vedere i contenuti di una chat a cui hanno accesso.

Tocca ai singoli utenti scegliere come sfruttare le Community su Messenger. Come già visto su WhatsApp, questo sistema ha tanti possibili campi di applicazione, permettendo a gruppi di utenti di poter creare veri e propri forum e spazi per organizzare eventi e altre attività, sfruttando esclusivamente l’app di Messenger.

Quando arrivano le Community di Messenger

Le nuove Community di Messenger sono già disponibili ma, per il momento, solo per alcuni utenti. La funzione, infatti, sarà rilasciata in modo graduale agli utenti. Attualmente, è possibile utilizzare le Community solo in alcuni Paesi. Si tratta, però, solo di una questione di tempo. Nel corso delle prossime settimane, infatti, l’accesso alle comunità virtuali di Messenger dovrebbe essere disponibile a tutti gli utenti del sistema di messaggistica di Facebook.

Per verificare la disponibilità delle Community è sufficiente aprire l’app di Messenger e accedere al menu laterale. Scorrendo l’elenco delle varie opzioni disponibili, in basso, per gli utenti che possono accedere a questa funzione, sarà indicata l’opzione Crea community.

Le comunità possono essere personalizzate con un nome, un’immagine e una descrizione. Per entrare a far parte di una comunità già esistente su Messenger, invece, sarà necessario ricevere un invito da parte di un amministratore o di un membro della Community stessa.