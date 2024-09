Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Garmin ha presentato ufficialmente il nuovo Garmin inReach Messenger Plus un comunicatore satellitare da utilizzare in caso di emergenza durante le attività outdoor

Fonte foto: Garmin

Garmin ha presentato ufficialmente il nuovo inReach Messenger Plus, un prodotto che rappresenta l’evoluzione del precedente Garmin inReach Messenger e che va ad ampliare le potenzialità di questo dispositivo per le comunicazioni satellitari, consentendo agli utenti di inviare anche foto e vocali tramite la rete satellitare.

Un sistema utilissimo per la sicurezza di chi pratica attività outdoor e ha bisogno di un dispositivo affidabile da utilizzare in caso di emergenza.

Garmin inReach Messenger Plus: scheda tecnica

Garmin inReach Messenger Plus è un comunicatore satellitare sviluppato per assistere gli utenti in condizioni di emergenza, inviando richieste di soccorso tramite Garmin Response, il centro internazionale per la gestione delle emergenze, operativo h24 e 7 giorni su 7.

L’invio dell’SOS inoltra in automatico tutte le informazioni utili (come la posizione e le condizioni meteo, ad esempio) alle unità di ricerca e recupero locali; oltre a questo il device invia anche un alert ai contatti personali, così da informarli della situazione.

Se collegato a uno smartphone con l’app Garmin Messenger il comunicatore può utilizzare anche reti WiFi o connessioni mobili (se disponibili). Sempre tramite app è possibile inviare, oltre al classico messaggio di testo (fino a 1.600 caratteri, incluse le emoji), anche foto e messaggi vocali (fino a 30 secondi), così da fornire ai soccorritori o ai propri contatti ulteriori informazioni utili in caso di pericolo.

Altra particolarità è il monitoraggio delle condizioni meteo, fondamentale durante le escursioni in alta quota, con la possibilità di ricevere previsioni meteo in tempo reale in base alla propria posizione o per qualsiasi punto del percorso tracciato.

Inoltre se Garmin inReach Messenger Plus viene collegato all’app per la gestione dei tracciati e dei percorsi Garmin Explore è anche possibile pianificare gli spostamenti e visualizzare la propria posizione sulla mappa utilizzando, ovviamente, il proprio smartphone.

Trattandosi di un dispositivo per le emergenze è fondamentale l’autonomia con Garmin che ha stimato circa 120 ore con un messaggio di testo o la posizione inviati ogni 2 minuti in modalità di messaggistica a basso consumo oppure fino a 70 ore in modalità di messaggistica ad alte prestazioni.

Si sale, invece, a 600 ore scegliendo la modalità che invia un messaggio di testo o la posizione ogni 10 minuti in modalità di messaggistica a basso consumo e fino a 110 ore in modalità di messaggistica ad alte prestazioni.

Inoltre, con la ricarica di sicurezza, è possibile utilizzare questo dispositivo per alimentare un telefono scarico e avere una carica sufficiente per inviare messaggi di testo tramite l’applicazione.

Infine, bisogna ricordare che questo prodotto è in grado di operare a temperature estreme ed è certificato IPX7, una specifica che ne attesta la resistenza all’acqua, anche in caso di brevi immersioni fino a 1 metro di profondità e per massimo 30 minuti.

Garmin inReach Messenger Plus: prezzo e disponibilità

Il nuovo Garmin inReach Messenger Plus è già disponibile sul sito ufficiale al prezzo suggerito di 499,99 euro e per utilizzare i servizi di questo prodotto bisogna sottoscrivere un abbonamento satellitare, con prezzi che partono da 17,99 euro al mese del piano Consumer Essential e arrivano fino a 279,99 euro al mese del Flex Team Max.