Super Mario festeggia 35 anni e Nintendo presenta tante novità

Il 13 settembre 1985 usciva in Giappone il primo, storico e indimenticabile Super Mario Bros. Quest’anno Nintendo festeggia i 35 anni dalla nascita del suo personaggio più famoso e amato nel mondo, con numerosi eventi, iniziative e, ovviamente, anche con nuovi videogiochi per i fan.

Tra i nuovi giochi spiccano Mario Kart Live e Super Mario 3D All-Stars. Il primo è un fantastico esperimento: un mix tra un gioco elettronico e uno reale, con un piccolo kart e delle porte fisici da posizionare sul pavimento di casa nostra ma da controllare tramite Nintendo Switch. Il secondo è una raccolta di storici titoli che comprende Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, da giocare sempre su Nintendo Switch. Sempre tra i giochi troviamo pure Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Bros. 35, e la versione di Super Mario Bros per Game & Watch. Tutto questo in parte è stato già presentato, in parte arriverà nelle prossime settimane e mesi.

Mario Kart Live: come si gioca

Per giocare a Mario Kart Live abbiamo bisogno di parecchio spazio in casa: dovremo infatti posizionare sul pavimento le “porte” attraverso cui un modellino di kart con Mario alla guida dovrà passare. Il kart ha una telecamera che trasmette il video ripreso alla Nintendo Switch, che poi aggiunge gli altri elementi del gioco in una sorta di realtà aumentata.

Questi elementi hanno un effetto reale sul modellino che corre sul nostro pavimento: in base agli oggetti che colpiremo virtualmente il kart rallenterà o accelererà realmente. Si può giocare anche in multiplayer (tutti nella stessa stanza), fino a quattro persone contemporaneamente. Mario Kart Live uscirà il 16 ottobre ad un prezzo non ancora noto, la confezione conterrà un kart, quattro porte, due segnali di curva e un cavetto USB per ricaricare il modellino.

Super Mario 3D All-Stars: il meglio di Super Mario

Super Mario 3D All-Stars non è un vero e proprio nuovo gioco ma una raccolta, un pacchetto di tre titoli che sono rimasti nel cuore dei fan di Mario: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Il prezzo fissato da Nintendo è di 59,99 euro per la versione scaricabile dal Nintendo eShop e per quella su scheda.

La curiosità è che il gioco si potrà acquistare solo fino al 31 marzo 2021: dopo quel giorno sarà tolto dal commercio e non si potrà ne comprare né scaricare. E questo, probabilmente, farà diventare le schede di Super Mario 3D All-Stars un pezzo da collezione.