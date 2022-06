Superenalotto, centrato un 5+1: quali sono le (reali) probabilità di vincita

Una super vincita, un montepremi che può davvero cambiare la vita: negli scorsi giorni una persona fortunata ha centrato un 5+1 al Superenalotto portando a casa ben 480.505,82 euro. La giocata vincente è stata fatta a Barletta, ma adesso tutta Italia si chiede: quali sono le (reali) probabilità di vincita? Giocare settimanalmente può davvero portare al risultato sperato e a smettere di preoccuparsi per il conto in banca?

Di fatto, scienza e matematica alla mano, il calcolo statistico delle probabilità è, ovviamente, fattibilissimo. Quello che però bisogna tenere bene a mente è che un 5+1 (e ancor più l’ambitissimo 6) è un fatto quasi più unico che raro. Negli scorsi anni il professore di matematica e dirigente di ricerca del CNR, Roberto Natalini, si cimentato nel calcolo. E ha affermato su RaiScienza che, in realtà, sono molto più alte le probabilità che un asteroide colpisca la terra che quelle di azzeccare un 6 nel corso della propria esistenza.

Quali sono le probabilità di vincita per montepremi?

Come ben sapranno gli appassionati/studiosi di matematica e statistica, esistono delle formule matematiche che restituiscono una panoramica reale delle probabilità di vincita per ogni sequenza. Le formule tengono presenti dei valori chiave, come i numeri non estratti e tutte le possibili sestine, cinquine e via proseguendo che si possono effettivamente ottenere dalle combinazioni dei 90 numeri in gioco. Per i meno addetti ai lavori, basti però sapere che:

C’è 1 probabilità su 622.614.630 di azzeccare un 6 ;

di azzeccare un ; C’è 1 probabilità su 103.769.105 di indovinare un 5+1 ;

di indovinare un ; C’è 1 probabilità su 1.235.346,48 di indovinare un 5 ;

di indovinare un ; C’è 1 probabilità su 11.906,95 di indovinare un 4 ;

di indovinare un ; C’è 1 probailità su 326,71 di indovinare un 3.

In generale, stando ai vari calcoli statistici, il Superenalotto è sicuramente una delle lotterie più amate d’Italia per via dei montepremi estremamente ricchi (basti pensare che, attualmente, il premio del 6 ammonta a 218.000.000 euro), ma è anche uno dei più difficili da espugnare, date le probabilità veramente molto, molto basse di indovinare una delle combinazioni vincenti.

Il calcolo delle probabilità e il Superenalotto

Ma perché le possibilità di vincere al Superenalotto sono così basse? Perché, diciamolo pure, bisogna mettere da parte scaramanzia e superstizione e guardare ai numeri, che dettano legge tanto nella vita quanto (soprattutto) in questo gioco. La casualità della vittoria va collegarsi al concetto matematico di incertezza e alla quantificazione effettiva degli eventi poco probabili.

Per fare un calcolo occorre partire da quella che viene chiamata definizione classica di probabilità, che stabilisce il numero di casi favorevoli e possibili in relazione a un preciso evento (in questo caso, la vittoria al Superenalotto). A seguire, va fatto un calcolo combinatorio, che tenga conto di tutte le possibilità di ottenere una specifica combinazione usando sei spazi riservati a 6 delle 90 palline contenute all’interno di un’urna.

Ciò che ne deriva è una probabilità reale di indovinare una sestina pari a 0,000000016, una misura molto, molto vicina all’impossibile (che equivale a 0). C’è inoltre da dire che le probabilità non aumentano giocando più o meno spesso: i casi favorevoli, infatti, restano quelli a prescindere dal numero di giocatori. Insomma, non è certo una buona notizia per gli inguaribili sognatori, ma di fatto meglio saperlo prima di provare: non è sfortuna, è “solo" statistica!