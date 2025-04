Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Si è fatto un gran parlare dell’asteroide 2024 YR4. Merito e responsabilità tanto della comunità scientifica quanto dei media, considerando una minima chance, poi cancellata, di impatto con la Terra. Il pericolo non è però totalmente passato, considerando l’ipotesi che la Luna venga colpita.

Un asteroide contro la Luna

Quali sono le probabilità che l’asteroide 2024 YR4 possa colpire la Luna? Si tratta di semplice sensazionalismo? Va da sé che le percentuali d’impatto non siano particolarmente elevate. I toni sarebbero ben differenti e si starebbe discutendo in ambito internazionale di un piano d’intervento.

Ciò che allerta, però, è che secondo la NASA le probabilità che questo corpo celeste colpisca il nostro satellite naturale sono raddoppiate. Si è passati dall’1,7% al 3,8%, sulla base dei dati aggiornati raccolti anche dal telescopio spaziale James Webb.

Esiste più del 96% di probabilità che tutto ciò non accada, certo, ma tanto basta per rendere la questione sempre più rilevante. Si discute, dunque, su quelle che potrebbero essere le implicazioni in caso di impatto.

Asteroide 2024 YR4

La scoperta dell’asteroide 2024 YR4 è avvenuta a dicembre dello scorso anno. Il merito è di un telescopio nel deserto cileno. Inizialmente si temeva una possibilità di impatto sulla Terra, come detto, stimata infine intorno allo 0,004%.

Le osservazioni successive hanno poi del tutto escluso tale scenario. Il ricalcolo delle orbite, basato su nuove informazioni, ha però visto come la Luna sia ancora nel possibile “raggio d’azione” dell’asteroide. Quando potrebbe accadere tutto ciò? La data dell’ipotetico disastro è fissata per il 22 dicembre 2032.

Gli scienziati sono riusciti a ottenere una migliore stima delle dimensioni dell’asteroide, grazie al telescopio James Webb. Dovrebbe misurare tra i 53 e i 67 metri. In pratica contro la Luna si scaglierebbe un edificio di dieci piani. Tutto ciò lascia intendere come un eventuale impatto non sarebbe catastrofico su scala planetaria. Al tempo stesso, però, genererebbe un cratere visibile sulla superficie lunare.

Un’opportunità

Cosa accadrebbe alla Luna, e a noi indirettamente, in caso di impatto con l’asteroide? Il satellite è privo di atmosfera, così come di attività geologica significativa, e conserva chiari i segni degli impatti di asteroidi e comete avvenuti nel corso dei millenni. Un impatto moderno offrirebbe di certo una chance di studio importante per noi, in termini di osservazione in tempo reale delle conseguenze di una collisione spaziale.

Il professor Mark Burchell, docente di Scienze Spaziali presso l’Università del Kent, si è così espresso: “Sarebbe un grande esperimento. Un’opportunità perfetta”. Di fatto telescopi da tutto il mondo potrebbero osservare il fenomeno, e forse anche amatori in possesso di binocoli ad alta potenza.

Un evento del genere genererebbe grande interesse per quanto riguarda la dispersione dei detriti, con formazione di un nuovo cratere, e gli effetti delle onde sismiche lunari. Avremmo inoltre spunti preziosi per la comprensione dei materiali presenti sulla Luna.