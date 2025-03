Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Minime possibilità che l'asteroide YR4 colpisca la Luna ma non pari a zero, anzi: ecco cosa potrebbe accadere nel 2032 e le conseguenze

Fonte foto: 123RF

Si è parlato tantissimo dell’asteroide 2024 YR4. Tanto da far sembrare che potesse essere uno dei temi astronomici dei prossimi anni. In breve tempo, però, le probabilità che la Terra venisse colpita sono crollate e ora sono pari a meno dello 0,002%. C’è però ancora una probabilità, bassa, che a subire il colpo sia la Luna.

Asteroide 2024 YR4, le previsioni

Gli ultimi calcoli della Nasa sembrano escludere che la Terra possa risultare colpita dall’asteroide 2024 YR4 nel 2032. Siamo vicini allo zero, in termini di probabilità, con le chance al di sotto dello 0,002%, stando agli esperti del Center for Near-Earth Object Studies del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa.

Sono stati infatti prodotti dei modelli più precisi del percorso orbitale dell’asteroide, il che ha portato a un sospiro di sollievo. Quest’ultimo, però, non vale anche per la Luna. Il nostro satellite naturale, di cruciale importanza per il nostro pianeta, vede infatti ancora l’1,7% di possibilità d’impatto.

Un asteroide contro la Luna

Esiste ancora una piccola possibilità che l’asteroide 2024 YR4 possa colpire la Luna. Quando? Gli scienziati della Nasa non hanno garanzie sull’orbita che seguirà nei prossimi anni, non al 100%, ma sono certi di poter segnalare una data precisa: 22 dicembre 2032.

La probabilità che questo evento si verifichi non è di certo elevata. Al tempo stesso, però, non è zero e non è neanche particolarmente vicina a esso. Parliamo dell’1,7%, ha evidenziato la Nasa in una nota ufficiale.

Gli scienziati continueranno a monitorare l’asteroide con gli osservatori del programma Near-Earth Object Observations, fino a quando sarà visibile dalla Terra, ovvero nella prima parte di aprile. Il processo ha già subito una trasformazione, occorre sottolinearlo, con l’inizio di marzo. È infatti entrato in azione il telescopio spaziale James Webb, che scruterà a lungo l’asteroide grazie alla sua posizione privilegiata, vicina al secondo punto di Lagrange Sole-Terra, ovvero a 1,5 milioni di chilometri da noi, circa.

Le conseguenze eventuali

Come nel caso della Terra, sono state analizzate le possibilità qualora l’asteroide 2024 YR4 colpisse la Luna. Cosa accadrebbe al satellite? La situazione sarebbe ben differente rispetto a quella paventata per il nostro pianeta. Essenzialmente perché la Luna non vanta la protezione di un’atmosfera.

Gli effetti eventuali potrebbero dunque essere più evidenti. Dalla formazione di crateri al sollevamento di polvere e detriti. Tutto si basa sulle dimensioni dell’asteroide in sé al momento dell’impatto e sulla velocità dello stesso.

Allo stato attuale si stimano 6,83 km/s, rispetto ai 17,23 km/s con cui avrebbe eventualmente colpito la Terra. Ecco il resoconto della Nasa, in breve: “Per quanto questo asteroide non rappresenti più un pericolo di impatto significativo per la Terra, 2024 YR4 ha fornito una inestimabile chance per gli esperti della Nasa e delle istituzioni partner di testare la scienza della difesa planetaria e i processi di notifica. Da marzo, il telescopio spaziale James Webb lo osserverà per acquisire ulteriori informazioni per scopi scientifici”.