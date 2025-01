Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Tre appuntamenti da non perdere in questo 2025: ecco le Superlune da poter ammirare quest'anno, anche se occorre attendere

La Superluna è un evento decisamente affascinante e nel corso del 2025 avremo modo di ammirarlo per ben tre volte. Il termine non è ufficiale, occorre precisarlo, ma è ormai largamente in uso. Di seguito riportiamo date e consigli per potersi regalare questo spettacolo nel corso dei prossimi mesi.

Cos’è la Superluna

Il termine Superluna non appartiene ufficialmente all’ambito scientifico, come detto. Si tratta di fatto di una Luna piena fuori dal comune. Il termine è stato utilizzato per la prima volta dall’astrologo Richard Nolle. Era il 1979 quando questi coniò l’espressione, diffusasi poi nei dialoghi informali ma non nei documenti scientifici.

Non si tratta di un normale plenilunio, bensì di uno che avviene nel punto dell’orbita del nostro satellite più vicino alla Terra, con una distanza non superiore al 90% dal perigeo. Considerando come la distanza media al perigeo è di 363.300 km dalla Terra, si può parlare di Superluna quando si verifica un plenilunio ad almeno 326.970 km.

Superlune nel 2025

Per poter appezzare la prima Superluna del 2025 dovremo attendere un bel po’. Il primo plenilunio che rientrerà nella categoria è infatti atteso per il 5 novembre prossimo. Si parla in questo caso della Luna piena del Castoro:

Plenilunio – 05/11/2024 alle ore 14:20;

Novilunio – 20/11/2024 alle ore 07:48.

Il 5 dicembre 2025 invece sarà il turno della Luna piena fredda:

Plenilunio – 05/12/2024 alle ore 00:15;

Novilunio – 20/12/2024 alle ore 01:45.

Occhi puntati al cielo in queste date, dunque, preoccupandosi di allontanarsi per quanto possibile dai centri urbani. In questo modo si potrà godere di un cielo oscuro e illuminato quasi esclusivamente dalle stelle. Ecco la strategia da adottare per un’esperienza davvero incredibile e, al tempo stesso, per scattare delle foto da incorniciare.

Esiste però una teoria, elaborata dall’ex astrofisico della Nasa Fred Espenak. Questi ritiene che una Superluna sia definibile tale quando raggiunge la fase di piena o il novilunio entro il 90% del perigeo più vicino dell’anno. Prende dunque in considerazione il perigeo dell’anno e non quello assoluto, a differenza di Nolle.

Secondo tale visione, dunque, ci sarà spazio per una terza Superluna in questo 2025. L’attesa sarà comunque lunga ma, a dire il vero, leggermente inferiore: 7 ottobre (Superluna del Cacciatore).