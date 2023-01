Telegram: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

Telegram ha chiuso l’anno 2022 rilasciando uno dei più grandi aggiornamenti degli ultimi mesi. Questo si può sfruttare semplicemente scaricando l’ultima versione disponibile dai vari store (Google Play, Apple Store, Microsoft Store) che in totale autonomia va ad aggiornare l’applicazione.

Le novità di Telegram per il 2023

Telegram ha aggiornato la sua app di messaggistica introducendo alcune novità che chi normalmente utilizza l’app probabilmente accoglierà a braccia aperte. Di seguito proponiamo l’elenco completo delle modifiche e novità disponibili con l’ultima versione di Telegram:

Media nascosti: ora è possibile inviare foto e video anche offuscando l’immagine. Il contenuto sarà visibile solo quando il destinatario tocca il messaggio. Per inviare un messaggio di questo tipo, è necessario toccare l’icona con i tre puntini (prima di inviare il file) e scegliere l’opzione "invia come spoiler".

Zero utilizzo dello spazio di archiviazione: una nuova sezione nelle Impostazioni consente ora di visualizzare i file dell’app che occupano più spazio. In questo modo, se non si ritengono utili è possibile eliminare i file più grandi molto velocemente. Allo stesso tempo si possono modificare le impostazioni di pulizia automatica.

Nuovi strumenti di disegno e testo: con il nuovo aggiornamento di Telegram si dispone di nuove opzioni di modifica che riguardano sia immagini sia video. Sicuramente la novità che sarà più apprezzata, riguarda la possibilità di includere emoji animate e personalizzate nel testo delle immagini anche se non si dispone di un abbonamento a Telegram Premium. Ci sono inoltre nuovi strumenti di sfumatura, nuovi caratteri e dimensioni del testo e altro ancora.

Foto profilo per i contatti: questa è delle novità più attese dagli utenti. Da ora è possibile impostare le foto profilo per i propri contatti su Telegram, sostituendo l’immagine originale del contatto con un’altra a proprio piacimento. Questa immagine, si può anche suggerire al proprio contatto che può scegliere se farla diventare quella del suo profilo oppure no.

Foto del profilo pubbliche: Telegram pensa alla privacy includendo nella nuova versione una utile funzione. Questa consente di impostare un’immagine del profilo che diventa pubblica e visibile a tutti, lasciando quella principale del profilo visibile solo ai propri contatti.

Nascondere membri del gruppo: gli amministratori di un gruppo Telegram con più di 100 membri, ora hanno la possibilità di nascondere l’elenco dei membri agli altri partecipanti.

Temi per gruppi di qualsiasi dimensione: Telegram ha incluso anche la possibilità di utilizzare i topic in gruppi di qualsiasi dimensione. Questi argomenti consentono di organizzare meglio le conversazioni, creando spazi separati all’interno dello stesso gruppo.

Nuove animazioni della chat: la versione Android di Telegram ora include nuove animazioni che migliorano la visualizzazione all’interno delle chat quando si vanno a cercare risposte più vecchie.

Nuove emoji animate e interattive: Telegram ha anche aggiunto una nuova raccolta di emoji animate (ben 10 set) per gli utenti di Telegram Premium e diverse nuove emoji interattive che invece sono disponibili per tutti.