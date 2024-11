Aggiornamento Telegram: tutte le novità di ottobre 2024

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Telegram ha reso disponibile per tutti i device compatibili il nuovo update di ottobre 2024, focus sui video e sulle opzioni di monetizzazione per gli sviluppatori

Telegram si aggiorna di nuovo e con il pacchetto di update di ottobre 2024, la piattaforma per la messaggistica in tempo reale consegna ai suoi utenti molte novità interessanti che, come promesso da Pavel Durov solo qualche mese fa, migliorano notevolmente la user experience dell’applicazione.

Cruciali in questo senso le migliorie per i video sulla piattaforma e le nuove opzioni di monetizzazione che aiutano gli sviluppatori a ricevere il giusto compenso per il lavoro svolto.

Telegram le novità di ottobre 2024

Come già detto, una delle principali novità dell’update riguarda i video, con il lettore video che, per i file di grandi dimensioni, è in grado di selezionare in automatico il livello di qualità in base alla connessione in uso, così da aiutare l’utente a risparmiare dati preziosi e migliorare il caricamento del file stesso. In alternativa, è anche possibile scegliere manualmente la qualità di riproduzione.

Questo cambiamento ha una duplice valenza: da una parte aiuta gli utenti a scegliere come visualizzare i contenuti sulla piattaforma. Dall’altra, aiuta i creator a pubblicare sui loro canali video in qualità migliore, senza doverli rielaborare ogni volta, lasciando che sia Telegram ad ottimizzare il tutto in base alle esigenze del singolo effettuando, se serve, un’operazione di compressione.

Arriva, inoltre, anche una migliorata regolazione della velocità di riproduzione che consente di accelerare i contenuti in riproduzione senza dover passare dalle impostazioni; basta tenere premuto sul lato destro di un video per attivare la velocità 2x, e scorrere gradualmente verso destra per aumentarla fino a 2.5x. Rilasciando il dito si può tornare alla velocità normale. Inoltre su Android, è possibile fare due tap sul lato sinistro o destro del video per andare avanti o indietro di 10 secondi.

In esclusiva per i device iOS, diventa più semplice anche il passaggio alla Modalità Picture-in-Picture che può essere eseguita con uno swipe verso l’alto, continuando a guardare il video anche mentre si naviga tra le chat.

Altra novità interessante è la possibilità di aggiungere file multimediali ai messaggi già inviati, per farlo basta semplicemente modificare i messaggi (è anche possibile modificare i media stessi), senza dover necessariamente cancellare e inviare di nuovo.

Sempre in tema di messaggi modificati, con l’ultimo update Telegram permette di visualizzare un timestamp che fornisce tutte le informazioni su quando il messaggio è stato modificato l’ultima volta. In caso di più di una modifica la funzione mostra solo l’ora dell’ultimo cambiamento effettuati. In più, nei messaggi inviati all’interno dei piccoli gruppi e nelle chat private è ora possibile avere ricevute di lettura più dettagliate con l’ora in cui il proprio messaggio è stato aperto dai vari partecipanti.

L’aggiornamento ha portato anche gli hashtag specifici per le chat, riservati ai proprietari di gruppi e canali che possono utilizzare #hashtag@username per visualizzare temi ben definiti su post e storie nella stessa chat. La funzione può essere utilizzata anche nelle ricerche globali anche se in questo caso appariranno solo i post e le storie pubbliche.

Per quanto riguarda bot e mini app possono partecipare alla condivisione dei ricavi provenienti dalle Inserzioni Telegram, fornendo agli sviluppatori un’altra strada per monetizzare sulla piattaforma.

Cambia anche il limite dei messaggi per i bot precedentemente fissato a 30 messaggi al secondo e, con l’ultimo aggiornamento, aumentato fino a 1000 messaggi al secondo. La novità, però, ha un costo di 0,1 stella per messaggio, e il pagamento viene effettuato con le stelle di Telegram dal saldo del bot.

Infine, l’ultimo cambiamento riguarda i contatori di reazioni che mostrano il numero esatto di reazioni a un post. Per provare la funzione basta fare tap e tenere premuto sulle varie reactions per avere una panoramica dettagliata.

Quando arrivano gli aggiornamenti di Telegram

L’ultimo update di Telegram è già disponibile per tutti i device compatibili. Se non è ancora stato installato, basta andare sul proprio store di riferimento (Google Play Store o App Store) e procedere con il download e l’installazione del pacchetto.