Telegram si aggiorna di nuovo: cosa cambia

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Telegram registra un nuovo aggiornamento: l'applicazione introduce diverse nuove funzioni per i regali accessibili agli utenti Premium

Fonte foto: Jirapong Manustrong/ Shuttenstock

Continua il programma di aggiornamento di Telegram. L’applicazione continua a registrare l’arrivo di novità con l’obiettivo di espandere il suo raggio d’azione e diventare, sempre di più, una piattaforma in grado di attirare utenti e creatori di contenuti.

Il nuovo pacchetto di novità, rilasciato in occasione del secondo aggiornamento di gennaio, si concentra sui Regali. Con il primo aggiornamento del mese, Telegram aveva introdotto la possibilità di trasformare i regali in regali collezionabili. Il nuovo update aggiunge diverse funzioni, rendendo sempre più centrale il ruolo dei regali in Telegram.

Le novità dell’aggiornamento di Telegram

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti che hanno attivato l’abbonamento Premium possono ora sfruttare la possibilità di aggiungere un regalo ricevuto come stato emoji unico. Per attivare questa possibilità bisogna andare in Impostazioni e poi su Il mio profilo/My profile e ancora su Regali.

A questo punto, è sufficiente scegliere il regalo ricevuto e poi selezionare Indossa. In questo modo, l’oggetto apparirà accanto del proprio nome e anche lo sfondo del proprio profilo sarà personalizzato, adattandosi in automatico al design del regalo che si è scelto di “indossare“.

Gli utenti Telegram hanno anche la possibilità di trasformare i regali in NFT e metterli all’asta tramite la blockchain TON. Per attivare questa possibilità bisogna andare in Impostazioni > Il mio profilo/My profile > Regali e poi selezionare l’opzione Trasferisci > Invia tramite blockchain.

Con l’ultimo aggiornamento, inoltre, gli utenti di Telegram hanno la possibilità di inviare regali ai canali, seguendo la stessa procedura per l’invio di un regalo a un utente, e, utilizzando le stelle, hanno la possibilità di aggiornare il regalo, permettendo a chi lo riceve di trasformarlo in un collezionabile unico (che potrà essere messo in vendita sulla blockchain).

Andando in Impostazioni > Il mio profilo/My profile > Regali, inoltre, è ora possibile scegliere Condividi > Pubblica nella storia per includere i regali collezionabili nelle storie di Telegram dove appariranno come anteprime animate, arricchendo i contenuti pubblicati.

Sempre in tema di regali, la scheda dedicata a questa funzione dei canali di Telegram registra il debutto di un sistema di filtri che consente di ordinare i contenuti disponibili, permettendo di importare un ordine in base al valore, alla data o alla tipologia.

Quando arriva l’aggiornamento

La nuova versione di Telegram è in fase di rilascio in queste ore. Gli utenti dell’app dovrebbero ricevere, quindi, a breve una notifica che gli avviserà della disponibilità di una nuova versione. In ogni caso, è sempre possibile controllare la disponibilità di un aggiornamento tramite la scheda dell’app sul Play Store o sull’AppStore.