The Big Cigar, la serie tv sul leader delle Pantere Nere

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

The Big Cigar è la nuova serie in arrivo su Apple TV+ con protagonista André Holland, che veste i panni di Huey P. Newton, il celebre leader delle Pantere Nere

Fonte foto: Apple TV+

Apple TV+ ha mostrato le primissime immagini di The Big Cigar, la nuova serie drammatica in sei episodi che racconta della fuga a Cuba di Huey P. Newton, leader delle Pantere Nere.

La storia è basata sull’omonimo articolo di Joshuah Bearman (che veste anche il ruolo di produttore esecutivo) uscito su Playboy nel 2012 e sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Apple in tutto il mondo a partire dal prossimo 17 maggio.

La trama di The Big Cigar

The Big Cigar è tratto da una storia vera e racconta la vita del leader delle Black Panthers, Huey P. Newton e delle sue stravaganti avventure tra gli Stati Uniti e Cuba.

Dopo il processo che lo ha condannato per l’omicidio di una prostituta diciassettenne, l’uomo cerca di fuggire a Cuba, affidandosi al produttore e suo amico Bert Schneider (che tra le altre cose è stato il produttore dietro Easy Rider) e ad altre celebrità di Hollywood, per cercare di eludere il mandato di cattura del governo degli USA.

Una fuga a dir poco rocambolesca, fatta di mille peripezie e di un elaborato piano che include, addirittura, la messa in scenda di una falsa produzione cinematografica, l’uomo riesce nel suo intento, sfuggendo alle grinfie degli agenti dell’FBI.

Ma in questo elaboratissimo piano, le cose non sono così semplici come sembra e non mancheranno imprevisti e colpi di scena. Dopo tre anni, nel 1977, Newton decide di tornare negli Stati Uniti per sostenere il processo e rispondere delle accuse, venendo completamente assolto.

The Big Cigar, il cast

Tra i nomi del cast di The Big Cigar troviamo nei panni del protagonista André Holland (American Horror Story, Amici di letto, Nelle pieghe del tempo e Moonlight).

Tra gli altri nomi ci sono Alessandro Nivola (Kraven – Il cacciatore), Tiffany Boone (Nine Perfect Strangers), PJ Byrne (Babylon), Marc Menchaca (The Creator), Moses Ingram (Obi-Wan Kenobi), Rebecca Dalton (Christmas by Design), Olli Haaskivi (Oppenheimer), Jordane Christie (Hill House) e Glynn Turman (Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo).

Gli showrunner della serie sono la vincitrice del NAACP Image Award, Janine Sherman Barrois e Jim Hecht.

Tra i produttori esecutivi, oltre a Joshuah Bearman, c’è anche Don Cheadle, attore, produttore cinematografico e regista, candidato al premio Oscar per il miglior attore protagonista in Hotel Rwanda, noto anche per aver interpretato War Machine in alcuni film del Marvel Cinematic Universe. Per l’occasione Cheadle è anche il regista dei primi due episodi di The Big Cigar.

Quando sarà disponibile The Big Cigar

Come già detto, The Big Cigar sarà disponibile in tutto il mondo in esclusiva di Apple TV+ a partire dal 17 maggio con le prime due puntate, seguite da un episodio a settimana fino ad arrivare al 14 giugno 2024.