Fonte foto: Apple

Novità in arrivo per Apple. La casa di Cupertino sta lavorando a diversi aggiornamenti per la sua gamma di prodotti, con alcuni annunci che potrebbero arrivare già in occasione dell’edizione 2025 della WWDC, uno degli eventi più importanti dell’anno per Apple.

Non ci sono solo i nuovi iPhone, che debutteranno a settembre, tra le novità in rampa di lancio per Apple. Come anticipato da Mark Gurman di Bloomberg, infatti, l’azienda sta preparando il debutto di una nuova generazione di HomePod, completamente riprogettata rispetto alla versione attuale.

Le novità dovrebbero essere tante e il debutto non è così lontano, almeno stando a quanto riportato da Gurman, una fonte sempre molto affidabile per quanto riguarda i nuovi prodotti di Apple. Andiamo a riepilogare quanto rivelato dall’insider.

Come sarà il nuovo HomePod

La nuova generazione di HomePod punta a diventare un vero e proprio hub per la Smart Home, con tante funzioni a disposizione degli utenti. Il dispositivo dovrebbe integrare un display da 7 pollici.

Ci dovrebbe essere anche una videocamera, posizionata nella parte superiore e utile anche per effettuare delle videochiamate. Sotto la scocca, inoltre, ci sarà spazio per una batteria, in modo da consentire l’utilizzo anche senza il collegamento diretto alla rete elettrica.

A gestire il tutto dovrebbe esserci homeOS (un sistema inedito e pensato in modo specifico per la nuova generazione di HomePod). A disposizione degli utenti ci saranno diverse applicazioni, come FaceTime, e l’interfaccia utente andrà a richiamare il design degli altri OS di Apple.

Naturalmente, ci sarà la possibilità di utilizzare Siri. Il ritardo nel lancio della nuova generazione di HomePod è legato proprio all’assistente vocale e alle difficoltà di sviluppo registrate da Apple in questi mesi.

La casa di Cupertino puntava a ottenere risultati nettamente migliori con la nuova versione del suo assistente con il potenziamento dell’AI. Non aver raggiunto gli obiettivi fissati con Siri potrebbe aver spinto l’azienda a posticipare il debutto di HomePod.

Per il futuro della Smart Home, Apple starebbe lavorando anche ad altri progetti, come dispositivi robotici tra cui un display intelligente con un braccio robotizzato. Queste novità, però, arriveranno (se ci sarà l’ok alla produzione) solo in un secondo momento.

Quando arriva il nuovo HomePod

Apple dovrebbe presentare il nuovo HomePod nel corso del 2025. Il lancio commerciale, quindi, potrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno in corso, almeno in alcuni mercati. Alcune anticipazioni in merito (soprattutto per quanto riguarda le novità software) dovrebbero arrivare nel corso della WWDC 2025 in programma nel corso del prossimo mese di giugno. Ne sapremo di più a breve.