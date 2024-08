The Boys, Prime Video prepara un prequel: cosa sappiamo

Il mondo di The Boys cresce ancora. Dopo gli spin-off The Boys Presents: Diabolical e Gen V, di cui si attende la seconda stagione nel 2025, Prime Video ha annunciato la realizzazione di Vought Rising, un nuovo spin-off e prequel della serie tv superhero già premiata agli Emmy. La comunicazione ufficiale è arrivata a fine luglio durante il San Diego Comic-Con e promette di non lasciare i fan orfani dopo la definitiva chiusura della serie originale, che si concluderà con la quinta stagione (che potrebbe uscire nel 2026).

«Siamo entusiasti di presentarvi la prossima serie folle dal mondo di The Boys», hanno commentato il produttore esecutivo Eric Kripke e lo showrunner e produttore esecutivo Paul Grellong. I due hanno già rivelato che Vought Rising sarà un contorto murder mistery «sulle origini della Vought negli anni Cinquanta».

La serie racconterà inoltre «le prime imprese di Soldier Boy e le manovre diaboliche di una Super nota ai fan come Stormfront, ma che allora si chiamava Clara Vought. Non vediamo l’ora di stupirvi e turbarvi con questa saga sboccata e macabra intrisa di sangue e Compound V».

Introducing the next deranged entry into the world of The Boys: VOUGHT RISING, starring Jensen Ackles and Aya Cash. Set in the 1950s, exploring the early exploits of Soldier Boy and a supe you know as Stormfront. Only advice for now is keep your hands off the fucking shield. pic.twitter.com/Ss9lqnnbP3

