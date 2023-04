The Ferragnez 2: annunciata la data di uscita e una sorpresa

La seconda stagione di The Ferragnez, lo show non-fiction che ha per protagonisti l’imprenditrice Chiara Ferragni e l’artista Fedez, adesso ha una data di uscita ufficiale. Dopo mesi di ipotesi e retroscena, Prime Video ha annunciato l’imminente arrivo dei nuovi episodi ieri, lunedì 17 aprile. Ma c’è di più. La piattaforma di streaming, sulla quale è già possibile vedere la prima stagione di The Ferragnez, ha aggiunto una sorpresa: dopo l’estate arriverà un nuovo contenuto speciale sulla coppia più famosa d’Italia, i Ferragnez.

Iscriviti a Prime Video per vedere The Ferragnez

The Ferragnez 2: le anticipazioni

Nella seconda stagione di The Ferragnez – La serie accanto a Chiara Ferragni e Fedez ci sarà anche la loro famiglia, in primis il primogenito Leone e la figlia Vittoria, ma anche i rispettivi genitori e le sorelle di Ferragni. L’obiettivo dichiarato delle nuove puntate è sempre quello di raccontare la vita personale e professionale dalla coppia offrendo agli spettatori uno sguardo intimo e inedito: diverso, insomma, da ciò che viene già mostrato online ogni giorno.

Chiara Ferragni è imprenditrice e, secondo Forbes, è una delle "Most Powerful Fashion Influencer" a livello globale. Fedez è un imprenditore e artista: ha all’attivo oltre 86 dischi di platino e ha già preso parte a vari contenuti firmati Prime Video, come Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo 1 e LOL – Chi ride è fuori. Nella seconda stagione del loro reality-show i due hanno raccontato alle telecamere le nuove sfide, i nuovi traguardi e i cambiamenti nel loro rapporto come giovane coppia e come genitori.

Quando esce The Ferragnez 2

La seconda stagione di The Ferragnez – La serie è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios ed è composta da sette episodi. I primi quattro debuttano in esclusiva su Prime Video il 18 maggio 2023. Gli ultimi tre, invece, escono il 25 maggio.

Ferragnez e Sanremo: un episodio speciale

Prime Video ha fatto un ulteriore annuncio a sorpresa: è in arrivo anche una puntata speciale tutta dedicata a Sanremo – o meglio, a ciò che è accaduto prima e dietro le quinte della celebre kermesse musicale italiana.

Stando alla descrizione ufficiale diffusa da Prime Video, l’episodio speciale segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice tra lezioni di public speaking, ansia da palcoscenico e scelta degli abiti. Non si fa menzione, insomma, delle presunte tensioni tra Ferragni e Fedez che si sarebbero verificate proprio dietro le quinte del festival.

Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco, infatti, erano stati pubblicati online alcuni scatti rubati dietro le quinte dell’Ariston pochi minuti dopo l’accaduto in cui Fedez e Ferragni sembravano discutere animatamente. Il successivo silenzio social di Fedez aveva fatto ipotizzare che la coppia fosse in crisi, tanto che si era parlato di uno stop alle riprese di The Ferragnez.

La puntata speciale parlerà anche di questi retroscena? Al momento non è chiaro, anche se senza alcun dubbio è proprio ciò che i fan si aspettano. L’episodio si intitola The Ferragnez: Sanremo Special e debutterà dopo l’estate: la data esatta non è ancora stata annunciata.

Iscriviti a Prime Video per vedere The Ferragnez