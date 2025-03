The Buccaneers 2, annunciata la data di uscita

La seconda stagione del dramma in costume ambientato a fine Ottocento sta per tornare in streaming: data di uscita, anticipazioni e chi c’è di nuovo nel cast

Hanno lasciato gli Stati Uniti alla volta di Londra in cerca di un buon partito da sposare nell’alta società inglese di fine Ottocento. Ma che ne sarà delle ricche e giovani protagoniste di The Buccaneers? La risposta sta per arrivare. Apple TV+ ha infatti appena annunciato ufficialmente la data di uscita della seconda stagione dell’acclamata serie drammatica creata da Katherine Jakeways. La storia è basata sull’omonimo romanzo incompiuto di Edith Wharton, successivamente completato nel 1993 da Marion Mainwaring.

Il cast di The Buccaneers 2 tra ritorni e new entry

La seconda stagione di The Buccaneers vede il ritorno delle protagoniste che il pubblico già conosce dalla prima stagione, ovvero Kristine Frøseth nei panni di Nan St. George, Alisha Boe come Conchita Closson, Aubri Ibrag nel ruolo di Lizzy Elmsworth, Josie Totah come Mabel Elmsworth e Imogen Waterhouse nei panni di Jinny St. George.

Accanto a loro, tornano nel cast della stagione 2 anche la candidata all’Emmy Christina Hendricks, che riprende il ruolo di Mrs. St. George, e Mia Threapleton in quello di Honoria Marable.

Il cast però si arricchisce anche di nuovi volti: Leighton Meester sarà Nell, Greg Wise sarà Reede Robinson, Jacob Ifan sarà Hector Robinson, Grace Ambrose interpreterà Paloma Ballardino e Maria Almeida vestirà i panni di Cora Merrigan.

Tra gli interpreti della nuova stagione figurano inoltre Guy Remmers nei panni di Theo, Duca di Tintagel; Matthew Broome nel ruolo di Guy Thwarte, Josh Dylan come Lord Richard Marable e Barney Fishwick nei panni di Lord James Seadown.

La trama e il trailer di The Buccaneers 2

La prima stagione di The Buccaneers ha ricevuto apprezzamenti positivi dalla critica, che ne ha elogiato tra le altre cose l’approccio femminista e la rappresentazione dell’amicizia tra donne. Nel primo ciclo di episodi infatti un gruppo di giovani americane spensierate ha fatto il suo ingresso nell’alta società londinese del 1870, dando vita a un vero e proprio scontro culturale tra le due sponde dell’Atlantico.

Ma ormai è passato del tempo e, come si vedrà nella seconda stagione, le protagoniste si sentono decisamente a casa. Di più: loro stesse ne dettano le regole. Nan è diventata la Duchessa di Tintagel, una delle donne più influenti del Paese. Conchita, divenuta Lady Brightlingsea, è un modello per le giovani eredi americane. Jinny, invece, è sulle prime pagine di tutti i giornali per il presunto rapimento di suo figlio non ancora nato.

Tra amori, gelosie, passioni, nascite e lutti, le protagoniste si troveranno di fronte a nuove sfide e alla necessità di combattere per far sentire la propria voce.

Cosa sappiamo della seconda stagione di The Buccaneers

La seconda stagione di The Buccaneers è scritta dalla creatrice della serie, Katherine Jakeways, ed è diretta dal vincitore del BAFTA William McGregor, dalla vincitrice del DGA Award Rachel Leiterman, da John Hardwick e da Charlie Manton.

Jakeways è anche produttrice esecutiva insieme a Beth Willis e Susanna White. La serie è prodotta da The Forge Entertainment, una compagnia di Banijay UK.

La serie tv è stata rinnovata per una seconda stagione nel novembre 2023, mentre le riprese si sono svolte in Scozia nel 2024.

Quando esce The Buccaneers 2 in streaming

La seconda stagione di The Buccaneers sarà composta da otto episodi e farà il suo debutto su Apple TV+ il 18 giugno 2025 con il primo episodio. Gli episodi successivi usciranno con cadenza settimanale, ogni mercoledì, fino al 6 agosto 2025.

Nel frattempo, l’intera prima stagione (composta a sua volta da otto puntate) è già disponibile in streaming su Apple TV+.