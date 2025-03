The Four Seasons, annunciata la data di uscita della serie con Steve Carell

Fonte foto: Jon Pack/Netflix

È stata annunciata la data di uscita in streaming di The Four Seasons, l’attesa nuova serie comedy con Tina Fey e Steve Carell, che tornano a lavorare insieme in questa produzione dopo aver condiviso il set in Date Night. La serie in otto episodi è stata scritta e sviluppata dalla stessa Fey insieme ai suoi storici collaboratori Lang Fisher e Tracey Wigfield, con cui aveva già lavorato in 30 Rock. «Con Tracey e Lang abbiamo sempre visto questa serie come una lettera d’amore ai rapporti di lunga data, sia di amicizia che sentimentali», ha detto Fey.

Di cosa parla The Four Seasons: la trama

«La vita non ruota solo intorno al proprio partner», ha aggiunto Tina Fey. «A volte, quando affrontiamo difficoltà con il coniuge, abbiamo bisogno degli amici per riderci su. Credo che l’amicizia possa aiutare molto anche i matrimoni: ci sono aspetti della nostra personalità che un amico può comprendere meglio del nostro compagno di vita, ed è importante avere questi legami».

Di amicizia e matrimoni in crisi parla infatti la serie comica The Four Seasons, in cui sei amici di lunga data si regalano un tranquillo weekend fuori città. La notizia della separazione imminente di una delle coppie scombussola però completamente gli equilibri all’interno del gruppo, generando emozioni inaspettate e dinamiche complesse.

Il cast di The Four Seasons

Tina Fey e Will Forte (già in Bodkin) interpretano Kate e Jack (Forte); la star di The Office USA Steve Carell e Kerri Kenney-Silver (già in Wet Hot American Summer: First Day of Camp) interpretano Nick e Anne, mentre l’ultima coppia, Danny e Claude, ha il volto di Colman Domingo (Rustin, The Madness) e Marco Calvani (High Tide). Nel cast di The Four Seasons c’è anche Erika Henningsen (Girls5Eva).

«La storia sembra autentica, vissuta», ha dichiarato Carell a Netflix. «Credo che questo sia dovuto alla scrittura e alla selezione del cast. Si percepisce che questi personaggi si conoscono da anni, parlano lo stesso linguaggio e hanno un codice comunicativo tutto loro, fatto di intese implicite e battute condivise».

«Non so se sia stata una combinazione di magia e fortuna o semplicemente la bravura degli attori, ma il cast è perfetto», ha aggiunto Marco Calvani.

Il trailer di The Four Season

La serie tv comedy The Four Seasons è un adattamento televisivo della commedia romantica del 1981 diretta e interpretata da Alan Alda.

«Vorrei che il pubblico avesse la sensazione di essere avvolto in un grande maglione mentre guarda la serie, come se partecipasse a una cena tra amici. Spero che il calore e l’affetto che proviamo l’uno per l’altro traspaiano e possano trasmettere conforto e divertimento agli spettatori nelle loro case», ha dichiarato Tina Fey a Netflix.

Questo il trailer della serie tv, che è prodotta esecutivamente da Tina Fey, Lang Fisher, Tracey Wigfield, David Miner, Eric Gurian e Jeff Richmond, con Alan Alda e Marissa Bregman tra i produttori.

Quando esce The Four Seasons su Netflix

La serie The Four Seasons esce il 1° maggio 2025 su Netflix.