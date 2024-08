The Office, il remake australiano è pronto: le cose da sapere

Per la prima volta nel franchise di The Office, l’iconico ruolo di Michael Scott va a una donna. Cast, trama e data di uscita di The Office Australia

Fonte foto: John Platt/Prime Video

È pronto al lancio il remake australiano di The Office, celebre serie comedy britannica del 2001 creata da Ricky Gervais e Stephen Merchan e poi resa globalmente celebre dalla versione statunitense con Steve Carell nei panni di Michael Scott.

Non è la prima volta che la formula vincente di questa sitcom viene riproposta con un remake ambientato in un Paese diverso (ne esistono già più di dieci nel mondo), ma non è mai successo prima che l’iconico ruolo del capo venisse interpretato da una donna, come accadrà in questa nuova versione australiana in uscita su Prime Video.

Il cast di The Office Australia

Per la prima volta nel franchise di The Office, infatti, a bere dalla tazza "World’s Best Boss" sarà la comica e attrice Felicity Ward, già vista in Time Bandits, Wakefield e The Inbetweeners 2: sarà lei a interpretare Hannah Howard, Managing Director della Flinley Craddick.

Nel cast della serie tv ci sono anche Edith Poor (nota per The Lord of the Rings: The Rings of Power e The Power of the Dog), Steen Raskopoulos (The Duchess, Feel Good), Shari Sebbens (The Sapphires, Thor: Love and Thunder) e Josh Thomson (How to Please a Woman, Young Rock).

Tra gli interpreti figurano inoltre – con ruoli regolari oppure come guest star – Jonny Brugh (visto in Thor: Love and Thunder, What We Do in the Shadows), Susan Ling Young, Raj Labade, Lucy Schmidt (The Pledge), Zoe Terakes (Nine Perfect Strangers), Pallavi Sharda, Claude Jabbour, Susie Youssef (Deadloch), Justin Rosniiak, Carlo Ritchie, Rick Donald e Chris Bunton.

La serie tv australiana Amazon Original è composta da otto puntate ed è co-prodotta da BBC Studios Australia & New Zealand, Bunya Entertainment e Amazon MGM Studios, sulla base del celebre format di BBC. L’adattamento è scritto da Julie De Fina e Jackie van Beek (che sono anche executive producer) e da Jesse Griffin.

Com’è e di cosa parla The Office Australia

Hannah Howard è la Managing Director della Flinley Craddick, una azienda che si occupa di imballaggi. Quando la sede centrale le comunica che la sua filiale verrà chiusa e che dovrà far lavorare tutti i dipendenti da casa, Howard è determinata a "salvare" i suoi colleghi, che considera come una famiglia.

Nella trama della serie tv tutto lo staff della Flinley Craddick resterà così coinvolto nelle assurde pianificazioni di Howard, che farà di tutto per non far chiudere la sua filiale e per tenere fede alle promesse impossibili che ha fatto alla sede centrale.

Quando esce in streaming The Office Australia

Tutte le otto puntate di The Office Australia usciranno in streaming su Prime Video il 18 ottobre 2024.