Chi cerca serie tv comiche da guardare in streaming simili a The Office, può provare con questi titoli – tra cui una novità recente e una di prossima uscita

Andata in onda dal 2005 al 2013, The Office racconta le tragicomiche e improbabili vicende di un gruppo di impiegati insoddisfatti della Dunder Mifflin, filiale di un’azienda che produce carta guidata dal goffo e spesso imbarazzante capo Michael Scott (alias Steve Carell). Remake dell’originale britannica con Ricky Gervais, è una serie comedy a cui i fan più affezionati tornano sempre volentieri. Se dopo l’ennesimo rewatch si è in cerca di qualcosa di nuovo, però, ecco quali sono le serie tv come The Office da cercare in streaming.

The Office Australia

Negli anni sono stati prodotti diversi remake di The Office ambientati in varie parti del mondo, ma il più recente è The Office Australia: il debutto in streaming è avvenuto il 18 ottobre 2024. Terzo remake (su tredici totali) in lingua inglese, è il primo in cui il ruolo del capo è ricoperto da una donna che è pronta a fare qualunque cosa pur di tenere unita la sua “famiglia lavorativa” di fronte alla minaccia dello smartworking.

Nella serie comedy in otto puntate disponibile su Prime Video si ritrovano ovviamente tanti elementi di The Office, dallo stile mockumentary alle goffissime interazioni tra capa e dipendenti in ufficio, ma non mancano personaggi che si discostano con più convinzione dagli omologhi della serie tv statunitense – probabilmente i più riusciti dal punto di vista comico.

Mythic Quest

Parlando di altre serie comedy ambientate sul posto di lavoro, una possibilità è Mythic Quest, che ha fatto il suo debutto nel 2020. La serie tv statunitense è disponibile su Apple TV+ ed è composta da tre stagioni: la quarta è attesa in streaming a partire dal 29 gennaio 2025.

I protagonisti sono i dipendenti di uno studio che si occupa di sviluppare videogiochi e lavora a Mythic Quest, ovvero il videogioco di ruolo lanciato dal direttore creativo dello studio, che è interpretato da Rob McElhenney.

Side Quest

Serie antologica in quattro puntate che espande l’universo di Mythic Quest, Side Quest uscirà su Apple Tv+ il 26 marzo 2025. Nella già citata serie originale, di cui si attende la stagione 4, i dipendenti dello studio sono alle prese con nuove sfide professionali e relazioni complicate, mentre cercano di difendere il loro già precario equilibrio vita-lavoro. In questo spin-off, invece, verrà esplorato il modo in cui le vite di dipendenti, giocatori e fan sono state impattate dal videogioco Mythic Quest.

Arrested Development

Disponibile su Netflix e Disney+, Arrested Development – Ti presento i miei è stata prodotta tra il 2003 e il 2019 e ha come protagonista Michael Bluth (interpretato da Jason Bateman), giovane manager che tenta di salvare dal fallimento l’azienda della famiglia – una famiglia che è composta per lo più da personaggi eccentrici e disfunzionali.

Parks and Recreation

Partita in salita ma poi acclamata dal pubblico, Parks and Recreation è praticamente contemporanea a The Office USA (è uscita tra il 2009 e il 2015) ed è a sua volta realizzata con la tecnica del falso documentario.

La protagonista, Leslie Knope, è la vicedirettrice del dipartimento che si occupa della manutenzione di parchi e aree pubbliche in una cittadina dell’Indiana. Il suo carattere frizzante e ottimista stride con quello dei colleghi di dipartimento.

Peep Show

Ha un piccolo ma fedele pubblico di appassionati Peep Show, sitcom britannica in nove stagioni (trasmessa dal 2003 al 2015) diventata un cult. Non siamo più in un ufficio, ma il tipo di umorismo di questa serie può probabilmente incontrare i gusti dei fan di The Office.

Con protagonisti David Mitchell e Robert Webb, la serie tv racconta le vicende di due amici disfunzionali e molto diversi tra loro che condividono un appartamento a Londra.