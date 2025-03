The Office, nel nuovo spin-off ci sarà un protagonista della serie originale

Il sequel e spin-off di The Office dovrebbe intitolarsi The Paper: è stato confermato in questi giorni che nel cast ci sarà (almeno) uno dei personaggi più amati della serie originale

Fonte foto: Netflix/Twitter

Ci sarà (almeno) uno dei protagonisti della serie tv originale nel nuovo spin-off e sequel di The Office, che è attualmente in lavorazione. La serie tv ha ricevuto ufficialmente il semaforo verde nella primavera del 2024: ancora senza titolo definitivo, ma provvisoriamente chiamata The Paper, sappiamo che sarà ambientata nello stesso universo di The Office, amatissima serie comedy ormai diventata un cult. Remake dell’originale serie britannica omonima, la versione statunitense di The Office è stata prodotta tra il 2005 e il 2013 per un totale di nove stagioni.

The Office, chi torna nello spin-off?

Era già stato anticipato da tempo che nel cast del nuovo sequel e spin-off di The Office ci sarebbero potuti essere anche degli interpreti già visti nella serie tv originale. La prima conferma è arrivata in questi giorni.

È stato recentemente annunciato infatti che l’attore Oscar Nuñez tornerà interpretare Oscar Martinez anche nello spin-off. Acculturato, ragionevole, quieto e spesso saccente, Oscar nella serie originale lavora nel reparto contabilità ed è gay.

Oscar Nuñez will return as Oscar Martinez in the new ‘THE OFFICE’ series. The series follows the Dunder Mifflin documentary crew as they focus on a dying historic Midwestern newspaper & its volunteer reporters. (Source: https://t.co/RrHq7gyBx4) pic.twitter.com/vrm8k8PNh1 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 27, 2025

The Paper, il cast dello spin-off e sequel di The Office

Il cast della serie tv The Paper, spin-off e sequel di The Office, attualmente comprende i già annunciati Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young e Tim Key.

È prevista la presenza di varie guest star. Nel cast, in ruoli ricorrenti, ci sono anche Duane Shepard Sr., Allan Havey, Nate Jackson, Mo Welch, Nancy Lenehan, Molly Ephrai e Tracy Letts.

La serie è creata e prodotta da Greg Daniels, già co-ideatore e produttore esecutivo di The Office. Tra i produttori esecutivi ci sono inoltre Ricky Gervais e Stephen Merchant, creatori di The Office britannico.

Cosa sappiamo di The Paper, spin-off di The Office

La nuova serie The Paper (ricordiamo che il titolo è probabilmente provvisorio) sarà una sitcom girata in stile mockumentary, proprio come The Office.

La trama si svolgerà nella redazione di un giornale locale del Midwest che cerca di risollevarsi dopo un periodo di difficoltà economiche. La troupe che aveva seguito le vicende dei dipendenti dell’ufficio della Dunder Mifflin di Scranton sarà ora impegnata a girare un documentario appunto in questa redazione.

La storia non avrà un solo protagonista, ma ruoterà attorno a una serie di personaggi. Come lascia intendere la presenza di Oscar Martinez, però, il legame con The Office sarà probabilmente abbastanza stretto – a maggior ragione se nei prossimi mesi dovesse essere confermata la presenza nel cast di altri protagonisti della serie tv originale.

The Paper, dove uscirà lo spin-off di The Office in streaming

Negli Stati Uniti la serie sarà trasmessa in streaming su Peacock, che ha infatti dato il via libera al progetto. In Italia non è invece ancora noto quale piattaforma potrebbe ospitare la novità. In ogni caso, la data di uscita non è ancora stata annunciata.