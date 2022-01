Le 10 migliori puntate di The Office

The Office, remake statunitense dell’omonima serie britannica, è un vero e proprio cult per gli amanti delle serie tv comedy. Creata da Ricky Gervais, è andata in onda dal 2005 al 2013 e conta in tutto nove stagioni e 201 episodi, al momento disponibili in streaming sia su Prime Video sia su Netflix.

La serie è girata come se fosse un documentario, con una telecamera singola e senza pubblico in studio. Il set sono gli uffici di Scranton della Dunder Mifflin, azienda che vende carta. Le puntate raccontano le giornate – spesso poco produttive, ma sempre molto assurde e sconcertanti – dei dipendenti della filiale, guidati da Michael Scott (interpretato da Steve Carell). Anche se parte del cast solo fino alla settima stagione, Michael è certamente il volto di The Office: simpatico, imbranato e sempre in cerca di attenzioni, le sue continue gaffes sono tra le scene più memorabili. La serie comedy è stata acclamata dalla critica, ha ottenuto negli anni vari riconoscimenti ed è amata da un vasto pubblico di affezionati, che saprebbe indicare senza esitazioni quali sono le puntate più esilaranti. Ecco alcune delle migliori.

Abbonati a Prime Video e le migliori puntate di The Office

1 – Integrazione

Nella seconda puntata della prima stagione gli atteggiamenti di Michael, che spesso è involontariamente omofobo e razzista, spingono l’azienda a organizzare un seminario sulla diversità.

2 – Crociera alcolica

Nell’undicesimo episodio della seconda stagione, Michael porta tutto l’ufficio in crociera. L’esperienza si rivelerà ovviamente tragicomica.

3 – Diwali

Nel sesto episodio della terza stagione l’intero ufficio partecipa alla festa delle luci indù, il Diwali, ma Michael gela l’atmosfera chiedendo alla fidanzata, che frequenta solo da poche settimane, di sposarlo.

4 – L’erede

Nella penultima puntata della terza stagione si libera un posto nella sede centrale di New York e Michael, convinto di ottenerlo, indice una gara sulla spiaggia per scegliere il suo successore.

5 – Una vita da salvare

Nella prima puntata della quarta stagione Michael investe per errore Meredith e crede che l’ufficio sia maledetto.

6 – A cena da Michael

L’imbarazzante cena a casa di Michael e Jan, a cui sono invitati alcuni dipendenti, è il fulcro della puntata 13 della quarta stagione.

7 – Niagara

Nel quarto e quinto episodio della sesta stagione Jim e Pam finalmente si sposano e portano i colleghi alle cascate del Niagara per il matrimonio.

8 – Sex Ed

Michael, convinto di avere una malattia sessualmente trasmissibile, contatta tutte le sue ex. Gli incontri surreali e comici che ne derivano sono il cuore della quarta puntata della settima stagione.

9 – Tallahassee

Nell’episodio 15 dell’ottava stagione alcuni colleghi sono in missione con Dwight in Florida per aprire nuovi punti vendita.

10 – Finale

Diviso in due parti, il finale della nona e ultima stagione è un emozionante saluto ai personaggi più amati della serie.