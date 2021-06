The Walking Dead 11: cosa aspettarsi dalla stagione finale

The Walking Dead è arrivato alla sua 11° stagione, che sarà anche quella conclusiva. I nuovi episodi dell’amatissimo zombie drama vedranno ancora i protagonisti combattere contro nuove minacce nella città di Alexandria, avamposto dei sopravvissuti che cercano di sopravvivere.

Per poter vedere il finale di stagione della serie televisiva, i fan dovranno aspettare ancora un paio di mesi. La prima puntata della stagione 11 sarà trasmessa il prossimo 22 agosto sulla rete americana AMC, per poi debuttare ufficialmente il 23 agosto in Italia sul canale Fox e in streaming sulla piattaforma NOW. In attesa dell’arrivo di The Walking Dead 11, spuntano le prime foto ufficiali dal set che mostrano gli attori impegnati nelle riprese. E mentre si parla di finale, già si pensa allo spin-off della fortunata serie zombie che vedrà protagonisti Daryl e Carol.

The Walking Dead 11: trama e prossimi sviluppi

Nella decima stagione di The Walking Dead i sopravvissuti all’apocalisse zombie avevano dovuto affrontare nuove minacce e i demoni del passato. I rapporti di amicizia e le relazioni sono stati messi a dura prova dalla situazione di forte pericolo. I sopravvissuti hanno così unito le forze per fortificare la città di Alexandria, dove si sono riuniti e dove la fame è il primo problema del numero sempre crescente di abitati, raggiunti anche dai sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio di Hilltop.

La situazione in città si fa sempre più critica e complicata e le tensioni sono inevitabili tra la popolazione stanca, affamata e impaurita. Una speranza potrebbe arrivare da un nuovo gruppo di misteriosi soldati che fa parte di una organizzazione più grande e di cui sono prigionieri alcuni dei protagonisti: Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess. Non resta che vedere The Walking Dead 11 per scoprire come evolverà la storia.

The Walking Dead 11: le ultime novità e quando arriva

Alcune immagini ufficiali rilasciate dalla produzione di The Walking Dead 11 sembrano voler anticipare la conclusione di questa storia, nata dal fumetto di Robert Kirkman.

Negli scatti si mostra una improbabile alleanza tra due acerrimi nemici: Maggie, interpretata da Lauren Cohan, e Negan, dall’attore Jeffrey Dean Morgan. Un’altra foto mostra Ezekiel (Khary Payton) con un gruppo di non morti, in un probabile momento di pausa sul set.

Non mancano poi immagini di Carol (Melissa McBride) insieme a Daryl (Norman Reedus), che saranno i due protagonisti dello spin-off della serie TV che è stato già annunciato.

Per poter vedere la serie, i fan italiani dovranno aspettare il 23 agosto 2021 quando verrà trasmessa alle 21 sul canale Fox e in streaming su NOW. Le vicende dell’ultima stagione si esauriranno entro il 2022, quando sarà messo in onda l’episodio conclusivo.