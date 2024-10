The Day of The Jackal, il trailer ufficiale del remake

Fonte foto: Sky/Peacock

È da poco disponibile il trailer italiano di The Day of The Jackal. A giudicare dai pochi minuti di video, una cosa si può già dire con certezza: non mancheranno tensione, azione e suspence in questa nuova serie Sky Original tratta dal celebre romanzo di Frederick Forsyth e dal successivo pluripremiato film del 1973 Il giorno dello sciacallo. Una storia thriller già nota e apprezzata, insomma, che però è stata qui reinterpretata in chiave aggiornata e contemporanea dallo showrunner Ronan Bennett, creatore e sceneggiatore dell’acclamato Top Boy che in questa nuova serie tv si è occupato della scrittura e dell’adattamento.

Di cosa parla The Day of The Jackal

Diretta da Brian Kirk, regista pluripremiato a livello internazionale e noto per Il Trono di Spade, Luther e Boardwalk Empire, The Day of The Jackal ha come protagonista lo Sciacallo: così è soprannominato questo killer spietato e misterioso, un professionista insospettabile e infallibile che però si ritrova ora nel mirino dei servizi segreti inglesi.

Questo sfuggente e solitario assassino si guadagna da vivere uccidendo su commissione, appunto, ma mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico deve affrontare un avversario imprevisto: Bianca, una tenace ufficiale dell’MI6, l’intelligence britannica, che per riuscire a catturarlo mette in piedi una adrenalinica e serratissima caccia all’uomo in giro per l’Europa.

Il cast di The Day of The Jackal

Lo Sciacallo è interpretato dal vincitore del premio Oscar, del Tony e del BAFTA Award Eddie Redmayne, noto ad esempio per The Good Nurse e La Teoria del Tutto.

Il cast della serie tv include nei ruoli principali anche la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch (già in Bob Marley: One Love, The Woman King e No Time To Die) e Úrsula Corbero (nota per La Casa di Carta).

Tra gli interpreti ci sono anche Charles Dance (già in Il Trono di Spade, The King’s Man) che veste i panni di Timothy Winthrop; Richard Dormer (Blue Lights, Fortitude, Il Trono di Spade) in quelli di Norman; e Chukwudi Iwuji (Guardiani della Galassia Vol.3, The Split) in quelli di Osita Halcrow.

Lia Williams (The Crown) è Isabel Kirby; Khalid Abdalla (The Crown, Il Cacciatore di Aquiloni) è Ulle Dag Charles; Eleanor Matsuura (The Walking Dead) è Zina Jansone; e Jonjo O’Neill (Andor) è Edward Carver.

Tra gli interpreti anche Nick Blood (già in Slow Horses) nel ruolo di Vince e Sule Rimi (Classified, Andor) e Florisa Kamara (Eastenders) nei panni di, rispettivamente, Paul e Jasmin Pullman.

Il trailer italiano di The Day of The Jackal

Prodotta da Carnival Films, parte di Universal International Studios, una divisione di Universal Studio Group, la serie tv è stata commissionata da Sky Studios e Peacock e sarà composta da dieci episodi. Questo il trailer italiano:

Dove vedere The Day of The Jackal

The Day of The Jackal sarà disponibile dall’8 novembre 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.