Ci sarà una serie tv animata ambientata nel mondo di Twilight

Il mondo di Twilight sta per tornare sullo schermo. La notizia è arrivata in questi giorni: Netflix ha ufficialmente ordinato la produzione Midnight Sun, nuova serie animata basata sull’omonimo romanzo scritto da Stephenie Meyer, che prenderà parte al progetto come produttrice esecutiva.

Pubblicato nel 2020, il libro Midnight Sun racconta gli stessi avvenimenti del primo libro di Twilight, ma dal punto di vista del vampiro Edward Cullen (e dunque non da quello di Bella Swan, come accade in Twilight).

Cosa sappiamo di Midnight Sun

La serie animata Midnight Sun sarà uno spin-off di Twilight. Il progetto ha appena ricevuto ufficialmente il semaforo verde, come accennato, ma è in realtà in sviluppo da oltre un anno.

Al momento sappiamo che a lavorare su questa novità c’è la sceneggiatrice Sinead Daly (nota tra le altre cose per The Walking Dead: World Beyond), che è anche produttrice esecutiva insieme alla già citata Meyer e a Meghan Hibbett.

Tra i produttori esecutivi ci sono anche Wyck Godfrey e Marty Bowen di Temple Hill Entertainment, Erik Feig e Samie Kim Falvey per Picturestart. La serie di animazione è prodotta da Lionsgate Television.

La trama del libro (e dunque presumibilmente anche quella della serie di animazione) inizia con l’arrivo di Bella al liceo di Forks. La nuova studentessa suscita subito la curiosità del vampiro Edward, che è dotato del potere di leggere la mente delle persone.

Quando il ragazzo si rende conto che non può ascoltare i pensieri di Bella, però, la sua curiosità nei suoi confronti aumenta e diventa una vera e propria ossessione. Come è noto ai fan dei libri o dei film che ne sono stati tratti, tra i due nascerà poi un grande amore che dovrà però superare diversi ostacoli e difficoltà.

Quando esce Midnight Sun su Netflix

Al momento non ci sono altre informazioni confermate su Midnight Sun ed è ancora troppo presto per immaginare una ipotetica data di uscita su Netflix.

Twilight in streaming

Nell’attesa di ulteriori notizie su questa novità, in streaming sono sempre disponibili tutti i film di Twilight. I libri di Meyer sono infatti già stati adattati in una saga cinematografica di grande successo con Robert Pattinson e Kristen Stewart nei ruoli di Edward e Bella.

Il primo film Twilight è uscito nel 2008. A questo hanno fatto seguito New Moon (uscito nel 2009), Eclipse (2010), Breaking Dawn – Parte 1 (2011) e Breaking Dawn – Parte 2 (2012).

Tutti i film sono disponibili in streaming su Tim Vision e NOW e a noleggio su altre piattaforme, ad esempio Prime Video.