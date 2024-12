Cosa vedere in streaming oggi 30 dicembre 2024

La principale novità di oggi è The Walking Dead: The Ones Who Live, il primo spin-off della serie tv ambientata in un mondo devastato dall’apocalisse zombie

La principale novità di oggi è l’uscita in Italia di The Walking Dead: The Ones Who Live, il primo degli spin-off del franchise ispirato alla famosissima graphic novel di Robert Kirkman. Come noto, la storia racconta le vicissitudini di un gruppo di sopravvissuti in un mondo devastato da una apocalisse zombie. Questo spin-off in particolare esplora una storia secondaria che riguarda uno dei protagonisti della serie tv originale, ovvero lo sceriffo Rick Grimes.

Cosa vedere oggi su Netflix

Chi è in vena di una storia avvincente e misteriosa può recuperare su Netflix la prima stagione di Il problema dei 3 corpi, considerata una delle uscite più interessanti del 2024 su questa piattaforma e già rinnovata per nuove stagioni. Basata sull’omonimo romanzo di Liu Cixin, la serie segue una squadra di scienziati in missione per prevenire un’invasione aliena.

Vale la pena recuperare anche The Gentlemen, un’altra uscita particolarmente apprezzata dell’ultimo anno. Sequel del film The Gentlemen di Guy Ritchie, la serie tv ha come protagonista Theo James, attore già visto in The White Lotus

Cosa vedere oggi su Prime Video

Remake dell’omonimo film del 1988, Road House con protagonista Jake Gyllenhaal è giudicato uno dei film più interessanti del 2024 su Prime Video. Vale la pena approfittare delle vacanze natalizie, allora, per recuperarne la visione. Gyllenhaal interpreta l’ex lottatore Elwood Dalton che si ricicla come buttafuori in un bar delle Florida Keys e dovrà affrontare qualche difficoltà legata anche al suo passato.

Sempre s Prime Video c’è anche Challengers di Luca Guadagnino, film su un caldissimo triangolo amoroso tra una star del tennis stroncata da un infortunio (Zendaya), suo marito tennista di fama internazionale e il loro amico di lunga data, promessa mancata del tennis.

Cosa vedere oggi su Disney+

Cercando nel catalogo di Disney+ si trovano molti titoli interessanti, perfetti per godersi qualche ora di relax negli ultimi giorni dell’anno. Ad esempio, Fight Club: capolavoro di fine anni Novanta firmato da David Fincher, ha come protagonista un ragazzo (Edward Norton) che lascia tutto e fonda un club segreto su spinta del misterioso Tyler Durden (Brad Pitt).

Sulla piattaforma c’è anche Jojo Rabbit, commedia nera sul nazismo uscita al cinema nel 2019. La trama segue la storia di un bambino tedesco, Johannes Betzler detto Jojo, il cui sguardo innocente è il filtro attraverso cui il film racconta gli anni del nazismo, la sua ideologia e le deportazioni.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Come accennato in apertura, da oggi su Sky e NOW c’è invece The Walking Dead: The Ones Who Live. Nella nuova serie spin-off si racconta l’amore tra l’ex sceriffo Rick Grimes (interpretato da Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) e, in particolare, cosa è accaduto dopo che i due sono stati tragicamente separati.

Da oggi su Sky e NOW si può vedere anche Godzilla e Kong – Il nuovo impero, quinto capitolo cinematografico del MonsterVerse. In questo film action Godzilla e Kong uniscono le forze contro un nemico comune che minaccia la Terra.

Oggi alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW c’è invece Mostrusamente Villaggio, documentario condotto da Luca Bizzarri e dedicato al leggendario Paolo Villaggio.