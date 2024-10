The Walking Dead, dove e quando esce in Italia lo spin-off

The Walking Dead: The Ones Who Live è il primo spin-off di The Walking Dead, dedicato a Rick e Michonne: ecco dove e quando vederlo in Italia

Annunciata la data di uscita italiana di The Walking Dead: The Ones Who Live, il primo degli spin-off dell’iconico franchise The Walking Dead. La nuova serie tv ha al centro della trama la relazione fra l’ex sceriffo Rick Grimes (interpretato da Andrew Lincoln) e Michonne (alias Danai Gurira): una storia d’amore epica fra due persone che riescono a ritrovarsi e a combattere insieme in un mondo completamente devastato.

Di cosa parla The Walking Dead: The Ones Who Live

La premessa di The Walking Dead: The Ones Who Live è che Rick e Michonne si sono separati dopo la presunta morte di lui, causata dall’esplosione di un ponte che aveva provocato Rick stesso per riuscire a fermare l’avanzata di alcuni zombie.

La compagna non ha però mai creduto di averlo perso davvero ed è sempre stata convinta che Rick fosse vivo. Seguendo le sue tracce, Michonne riesce effettivamente a ritrovarlo in una periferia militarizzata di Philadelphia.

Nella serie tv spin-off, dunque, cinque anni dopo la presenta morte dell’ex sceriffo, i due amanti hanno finalmente la possibilità di ritrovarsi e di mettere alla prova il loro amore.

Il trailer italiano di The Walking Dead: The Ones Who Live

Come si intuisce anche dal trailer italiano, recentemente distribuito e visibile qui sotto, quella dei due protagonisti di The Walking Dead: The Ones Who Live sarà una battaglia contro tutto e tutti, in un mondo dove nessuno è davvero al sicuro e la libertà costa cara.

Quando esce in Italia The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live è composta da sei episodi e sarà disponibile per il pubblico italiano dal 30 dicembre 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Gli altri spin-off di The Walking Dead

The Walking Dead: The Ones Who Live è uscito negli Stati Uniti tra febbraio e marzo 2024, ricevendo recensioni generalmente positive. Questo titolo è però solo il primo degli spin-off dell’iconico franchise che racconta un mondo devastato da una apocalisse zombie.

Su Sky e in streaming su NOW arriveranno prossimamente anche gli altri due spin-off dell’iconica serie originali, che si intitolano The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City. Il primo si concentra su Daryl e Carol, il secondo su Maggie e Negan.

Halloween 2024 con The Walking Dead

Intanto, per chi vuole ingannare l’attesa dei nuovi spin-off, Sky e NOW hanno messo a disposizione per il pubblico il box set completo dalla prima all’undicesima stagione di The Walking Dead, serie tv che è tratta dalla famosissima graphic novel di Robert Kirkman.

Le undici stagioni sono disponibili sul canale 111 (Sky Atlantic +1) dal 26 ottobre fino all’8 novembre 2024: un’occasione perfetta, insomma, per chi vuole passare Halloween 2024 in compagnia dei sopravvissuti alla terribile apocalisse zombie.