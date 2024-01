The White Lotus 3: nuove aggiunte al cast

Fonte foto: HBO/Sky

Arriverà in Italia su Sky e in streaming su NOW non prima del 2025 la terza stagione di The White Lotus, che aprirà le porte del suo resort, questa volta in Thailandia, a un nuovo ed eterogeneo gruppo di ospiti alle prese a vario titolo con il mondo della religione e della spiritualità. Le riprese inizieranno a febbraio tra Koh Samui, Phuket e Bangkok e, anche se gli interpreti principali sono già stati annunciati, in questi giorni è stata data notizia di alcune ulteriori aggiunte al cast.

Novità nel cast di The White Lotus 3

Le ultime aggiunte al cast di The White Lotus 3 sono tre: Francesca Corney (già vista nella serie The Buccaneers), Nicholas Duvernay (Perfect Addiction) e Arnas Fedaravičius (The Last Kingdom).

Fanno parte del cast precedentemente annunciato, invece, Walton Goggins (visto in Justified), Aimee Lou Wood (nota per Sex Education), Patrick Schwarzenegger (Gen V), Jason Isaacs (Star Trek: Discovery), Michelle Monaghan (The Path), Parker Posey (Lost in Space), Leslie Bibb (Popular) e Carrie Coon (The Gilded Age).

Completano il gruppo di interpreti Sarah Catherine Hook (First Kill), Sam Nivola (Maestro), Milos Bikovic, Christian Friedel (Babylon Berlin), Morgana O’Reilly (Neighbours), Lek Patravadi, Shalini Peiris (The Ark), Dom Hetrakul, Tayme Thapthimthong e Natasha Rothwell.

Quest’ultima ha già recitato nella prima stagione di The White Lotus nei panni di Belinda, la manager della Spa: è l’unico volto già noto al pubblico che tornerà anche nella nuova stagione.

The White Lotus, torneranno i vecchi personaggi?

Natasha Rothwell non è l’unica attrice a essere stata richiamata tra una stagione e l’altra di The White Lotus. Era già successo con Jennifer Coolidge, che è stata in qualche modo il filo conduttore tra la prima e la seconda stagione. Potrebbe accadere ancora in futuro? Vale a dire, altri personaggi già visti nelle precedenti stagioni di The White Lotus potrebbero un domani tornare sul set?

Ne ha parlato recentemente in un’intervista l’attrice Meghann Fahy, che nella seconda stagione della serie tv interpreta Daphne Sullivan, la moglie di Cameron. «Mike White [il creatore di The White Lotus, ndr] una volta mi ha detto che gli sarebbe piaciuto realizzare un episodio con me, Theo e la coppia della prima stagione, quella formata da Alexandra e Jake», ha raccontato l’attrice. «Noi quattro su una barca, e ambientare un intero episodio su questo».

Fahy non è nel cast della stagione 3, quindi se questo progetto dovesse mai vedere la luce sarebbe eventualmente inserito nelle successive stagioni della serie antologica. Per adesso, però, è più che altro un’ipotesi suggestiva.

The White Lotus 3: anticipazioni

I dettagli sulla trama di The White Lotus 3 non sono ancora noti, ma Deadline ha già riportato alcune anticipazioni sui personaggi. Secondo la testata, il gruppo di ospiti del resort a questo giro dovrebbe includere un padre di famiglia, una dirigente d’azienda, un’attrice, una coppia di madri (tra cui una moglie da country club), un disadattato e una persona in fissa con lo Yoga.